Lillestrøm har ikke vunnet på sine elleve siste fotballkamper og valgte å sparke treneren Jørgen Lennartsson før kvalifiseringen mot Start.

Erstatteren ble Tom Nordlie. 56-åringen har kun har én seier på sine siste femten kamper som trener for Skeid, som endte sesongen med å rykke ned fra Obos-ligaen.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, som selv spilte to sesonger under Nordlie mellom 2004 og 2006 i Start, var positiv til ansettelsen, til tross for den dystre statistikken som talte imot LSKs nye trener.

– Jeg trodde Tom Nordlie skulle klare å heve Lillestrøm, men det så ikke slik ut i den første kampen. Lillestrøm har gode spillere med et bra nivå, men det begynner å bli en stund siden vi har sett det.

Blir dette sesongen Tom Nordlie i løpet av én måned leder to lag som begge rykker ned en divisjon?

Selv om statistikken fra de siste Eliteserie-kampene for Lillestrøm taler i mot seier for kanarifuglene, har ikke Start vunnet på Åråsen siden 1993.

– De som bestemmer i klubben har fått panikk

Mathisen mener Lillestrøm bør heve seg om de skal bli i Eliteserien.

– Onsdag tror jeg det mentale kommer til å bli avgjørende, for ferdighetsmessig er disse to lagene ganske like. Lillestrøm har slitt i lang tid, og onsdag kveld får vi det endelige svaret på hva som bor i dette Lillestrøm-laget. Hever de seg i årets siste og viktigste kamp, eller er de like svake som de har vært den siste tiden?

Mathisen vet at enkelte av LSK-fansen er skeptiske.

– Jeg kjenner flere LSK-supportere som er kritiske til det klubben har foretatt seg denne sesongen, og ikke minst de siste ukene. Det å fjerne Lennartson før kvalik-kampene, for så å sette inn Tom Nordlie var et klart signal om at de som bestemmer i klubben har fått panikk.

Økonomiske bekymringer

Lillestrøms daglige leder Robert Lauritsen erkjenner at et eventuelt nedrykk vil gå hardt utover økonomien i klubben.

– Det ble et tøft år i 2019. Vi hadde budsjettert med at vi skulle få inn penger via spillesalg, og solgte ikke en eneste spiller. I tillegg har vi også et trenerteam som langt fra er gratis.

– Vi har allerede en anstrengt økonomi, og et eventuelt nedrykk vil bety at det blir enda 'tightere'.

Å gi en sjanse til klubbens unge lovende kan bli løsningen hvis det ender med nedrykk.

– Før sesongen gjorde vi en rekke tiltak for å ha en bærekraftig klubb. Vi satset kraftig på talentsatsing, og ansatte en av Norges beste utviklingsledere i Toni Ordinas. Den satsinga blir enda viktigere ved et eventuelt nedrykk.

Stor forskjell på Obos-ligaen og Eliteserien

Mathisen mener det er krise for både Start og Lillestrøm om det blir spill i Obos-ligaen 2020.

– Hverdagen er en helt annen i Obos-ligaen enn det den er i Eliteserien. Start har et budsjett, en stadion og en spillerstall som hører hjemme i Eliteserien, og et nytt år i Obos-ligaen vil bety store utfordringer for klubben. Akkurat som det vil gjøre for Lillestrøm om det er de som rykker ned. Det er med andre ord ekstremt mye på spill onsdag, og derfor tror jeg det laget som takler presset best kommer til å gå seirende ut av dette.