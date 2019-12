– Det vil bli stilt spørsmål som må besvares av de rette myndighetene, sier statsminister Jacinda Ardern til Radio New Zealand.

Minst seks personer døde i vulkanutbruddet på White Island, mens åtte personer er savnet.

Familie savnet

Blant dem som er savnet er ekteparet Kristine og Anthony Langford og deres to tenåringsbarn Jesse (19) og Winona (17) fra Autralia.

Slektninger hjemme i Australia håper intenst at familien skal bli funnet på et sykehus, men håpet svinner fort.

Politiet opplyser at de ikke har håp om å finne noen overlevende igjen på øya.

En sjuåring fra Singapore er også blant de savnede.

Skrek i smerte

Samtidig er rundt 30 skadd og innlagt på sykehus. Mange har alvorlige brannskader.

Geoff Hopkins var i en båt utenfor øya da vulkanutbruddet skjedde. Han hadde nettopp besøkt øya med datteren sin da han så utbruddet, som han i starten syntes så flott ut, men etter hvert skjønte var farlig.

Han så skadde personer som ble fraktet til båten skrikende i smerte, med «forferdelige» brannskader på huden og i ansiktet.

– Jeg tror ikke det var noen som kom opp som ikke var forferdelig forbrent, sier han.

Etterforsker

Myndighetene har fortsatt ikke gått i land på White Island av sikkerhetsmessige årsaker, men politiet har åpnet etterforskning.

Vulkanen har vært aktiv i flere tiår, og det siste utbruddet skjedde i 2016. Farenivået var på nivå 1 før 2016-utbruddet, mens det ble skrudd opp til nivå 2 den 18. november. Nivå 5 er det høyeste.

– Det er en veldig uforutsigbar vulkan, konstaterer Ardern.

– For farlig

White Island Tours, en av operatørene som arrangerte turer til White Island, skrev på sine nettsteder, som nå er stengt, at de opererer under ulike farenivåer. De skrev imidlertid at deltakere bør være bevisst på det alltid er en risiko for at det skjer utbrudd, uavhengig av farenivå.

Selskapet skrev at de har en omfattende beredskapsplan som avgjør aktivitetene de tilbyr.

Paul Quinn, som eier konsernet som eier White Island Tours, sier til Radio New Zealand at det økte farenivået de siste ukene ikke gjorde at de så grunn til å stoppe driften. Selskapet har tidligere arrangert turer når farenivået har ligget på nivå 2.

– White Island har vært en katastrofe som har ventet på å skje, sier Ray Cas, professor emeritus ved School of Earth, Atmosphere og Environment ved Monash University.

Han har selv besøkt øya to ganger.

– Jeg har alltid følt at det er for farlig for å arrangere daglige turer der grupper besøker øya med båt og helikopter, sier Cas.

Ti personer mistet livet da vulkanen brøt ut i 1914 da det ble drevet gruvedrift der.

(©NTB/ TV 2)