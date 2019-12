– Jobben har reddet livet mitt

I årets brukerrapport svarer 90 prosent av brukerne at de er motivert til å redusere behovet for rus. Til sammenligning svarte 67 prosent det samme i 2017. Mathisen mener det viser at jobben de gjør er viktig for brukerne.

– Det vil bli dramatisk for de som ikke får tilbud om arbeid og det vil være vanskelig for oss ansatte å måtte avvise folk i døren, sier Mathisen.

Regionleder i Frelsesarmeen, Frode Woldsun, syns det er trist at de hvert år blir gjenstand for kuttforslag.

– Å ha en jobb å gå til betyr mye for de som bruker dette tilbudet. Alternativet hadde vært å stå opp til ingenting og ruse seg. Her får de rusfrie timer og de betaler skatt av den inntekten de tjener og de føler det er en del av samfunnet, sier han.

Opposisjonen i bystyret har foreslått å øke i tilskuddet til Jobben. Det mener Woldsund sender et viktig signal om at de gjør en viktig arbeid.

– Vi håper at det sittende byrådet også ser det og gir oss den støtten, som dette tiltaket har fortjent.

Byrådet: – De gjør et godt arbeid

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal (SV) Foto: TV 2

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, Omar Samy Gamal skryter hemningsløst av Jobben. Han mener de gjør en utrolig viktig jobb for byen og rusavhengige.

– Vi bevilger 8 millioner til Jobben og 18 millioner kroner til Frelsesarmeen. De får en god del penger, og det gir vi de fordi de gjør et godt arbeid, sier han.

Han forteller at de har økt tilskuddsmidlene med 20 millioner kroner de siste fire årene.

– Vi har et ansvar å fordele pengene likt i tilskuddsordningen. Det er veldig mange gode tiltak i Oslo, og det er alltid en utfordring å fordele penger, sier byråden.

Han forteller at det er bystyret som bestemmer hva den endelige summen blir.