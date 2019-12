Dorsin erstatter Bjørnebye på Lerkendal: – Han er den profilen vi trengte

Svensken ble offisielt presentert på en pressekonferanse på Brakka tirsdag.

Han har fått fast ansettelse, og er ikke ansatt på kontrakt på åremål.

– Vi er glad for å kunne presentere Micke som ny sportslig leder. Det var et enkelt valg. Han er «rosenborger» og har spilt over 400 kamper for klubben. Han er utdannet jurist og har jobbet med spillerlogistikk og er den profilen vi trengte nå, sa RBK-leder Tove Moe Dyrhaug.

Hun røpet at Dorsin søkte på stillingen som sportslig leder i RBK allerede i 2015.

– Jeg er mye bedre rustet nå enn den gang, slo Mikael Dorsin fast på pressekonferansen.

Overfor TV 2 gjorde han det klart at han aldri var i tvil om å takke ja da tilbudet om å bli ny sportslig leder på Lerkendal dukket opp.

– Jeg vet ikke om det var drømmetelefonen jeg fikk, det var vel da jeg ble far første gang. Jeg hadde en jobb jeg trivdes i, men RBK er samtidig klubben i mitt hjerte. Jeg har jobbet med fotball, og får her muligheten til å bidra med noe bra. Jeg har jobbet med spillerlogistikk og jeg brenner mye for akademispillere. Vi må fortsette å utvikle og få frem egne produkter, utdypet han.

Vil hente tilbake tidligere RBK-spillere

Dorsin erstatter Stig Inge Bjørnebye, som trakk seg fra jobben som sportslig leder i november.

– Jeg er glad for å komme tilbake til denne fantastiske klubben som jeg har savnet. Samtidig har det vært bra at jeg har fått en periode fra utsiden, sa Micke Dorsin.

– Nå gleder jeg meg til å komme i gang og bidra med det jeg er god til. Jeg passer best med å jobbe med et lag som har høye mål, fortsatte han.

– Det er mange ting jeg ønsker å gjøre, og jeg må bare prioritere det viktigste. Hva som blir det viktigste vet jeg ikke enda. Jeg har jobbet i mange overgangsvindu, nå må jeg sette meg ned med trenere og klubb om hva vi vil fremover. Vi må gjøre bra ting sammen, slo Dorsin fast.

Dorsin utelukket ikke å hente tilbake gamle RBK-spillere til Lerkendal.

– Jeg var agent for Jonas Svensson, Ole Selnæs og Fredrik Midtsjø. Om de oppfyller kriteriene, er sultne og vil hjem, så ja, sa Dorsin, som nå har sluttet som fotballagent.

Han innrømmer at RBK trenger å få ned snittalderen i troppen.

– I en perfekt verden er troppen en miks mellom unge og litt eldre spillere. Det tar tid å forynge et lag, men jeg tror at RBK kan få frem mange yngre spillere fremover, påpekte han.