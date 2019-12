Andreas Bolset (32) fra Skei i Jølster har denne høsten jaktet på kjærligheten og endte til slutt opp med Oslo-jenta Cathrine Holager (30).

Lykkelig bonde

Andreas sin reise med Jakten på kjærligheten endte lykkelig. Men han innrømmer at det har vært en reise litt utenom det vanlige.

– Det var veldig spesielt og vært mye utenfor komfortsonen. Jeg hadde nesten gitt opp kjærligheten, men nå fikk jeg sjansen og traff Cathrine, sier en lykkelig bonde.

Blir samboere

Andreas og Cathrine har hatt et avstandforhold denne høsten og pendlet til hverandre mellom Oslo og Jølster. Nå er pendlertilværelsen over for Jakten-paret som tar steget og blir samboere.

– Vi har bestemt oss for at jeg skal flytte til Jølster. Jeg hadde ikke lyst å flytte uten å ha en jobb, men nå fikk jeg et jobbtilbud jeg ikke kunne takke nei til, forteller Cathrine.

Ugunstig pendling

Andreas er melkebonde på heltid så tiden han har pendlet til Oslo har ikke vært gunstig for ham. Nå flytter Cathrine inn på gården på Skei i Jølster.

– Jeg må bare prøve og se, går det ikke så går det ikke. Vi tenker at det krever for mye tid og reise frem og tilbake, så da tenkte vi at vi skal teste det på ordentlig å være sammen, sier Cathrine Holager.

Huset til Andreas på Jølster er fremdeles i samme stil som da besteforeldrene flyttet ut, så nå som Cathrine flytter inn har Andreas lovet at hun skal få sette sitt preg på interiøret.