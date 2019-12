Babcock og Luftambulansetjenesten HF har tirsdag bedt Lufttransport om å bistå for å løse den akutte flyambulansekrisen.

– Vi er positive, og vil hjelpe om våre ressurser er ønsket, sier adm.dir Frank Wilhelmsen til TV2.

Geir Tollåli, fagdirektør helse nord, sier at det foreløpig ikke er rapporter om noen nye uønskede hendelser i forbindelse med flyambulanse-krisen.

– Det har vært et rolig døgn, opplyser Helse Nord på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Det er tidligere blitt kjent at UNN har innrapportert 286 uønskede hendelser og 15 avvik knyttet til flyberedskapen etter at Babcock tok over 1. juli.

Mandag kunne TV 2 fortelle at en lege har sluttet i jobben, fordi han mener selskapet ikke prioriterer sikkerhet på forsvarlig vis.

Nytt svensk fly

Situasjonen tirsdag er at dagflyet i Alta, Tromsø og Oslo står på bakken. Det har også vært problemer med flyet i Ålesund og Bodø.

– Situasjonen vil være lik fram til de tekniske problemene ved flyene er fikset, sier Tollåli.

Det er allerede satt inn to ekstra propellfly, ett i Alta og ett i Tromsø, og onsdag vil det bli satt inn ytterligere ett svensk fly som skal styrke beredskapen.

Kjenner ikke innholdet

Verken Helse Nord eller Babcock har så langt fått innsynn i avvikene og de uønskede hendelsene fra UNN.

– Disse hendelsene er Babcock ikke kjent med, det er heller ikke Helse Nord. Vi vil be om en redegjørelse fra UNN fra hva som ligger bak dette, sier Tollåli.

Babcock selv fortviler over at de ikke har fått innsyn i dokumentene.

– Babcock er ikke kjent med innholdet i rapporten og vi har bedt om innsyn i hva som ligger til grunn for de registrerte hendelsene og avvikene. Vi har bedt om at denne dokumentasjonen blir oversendt til oss snarest, sier Hilde Sjurelv, som er driftssjef i Babcock Norge.

– Dette er alvorlige påstander, og vi mener UNN burde gitt oss muligheten til å gå gjennom rapporten før de gikk til media, sier Sjurelv.

Tollåli sier at beredskapssituasjonen i Norge per nå er forsvarlig.

– Det er meldt mye vind og vær, men det ville også skapt problemer om det var en normalsituasjon, sier han.

Helse Nord har fremdeles krisestab, og de vil holde en pressebrief hver dag klokken 14 framover. De er bekymret for hva som vil skje dersom problemene ikke løses ganske snart.

– Dersom det er slik når vinteren kommer for fult, så har vi et stort problem, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord.

Fylkeslegen i Troms og Finnmark følger saken tett.