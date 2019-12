Etter endt arbeidsdag i TV 2 Nyhetene, satte jeg meg på bussen hjemover. Bussen var nesten tom da jeg gikk ombord ved Sentrum Scene i Oslo denne mandag kvelden. Klokken var 18.03.

Jeg liker å sitte et stykke bak i bussen, og da jeg gikk bakover gikk jeg forbi en ung mann som satt inntil vinduet med nesen ned i en bok. Rundt armlenet mot midtgangen hang det et bånd i rødt, hvitt og blått.

Hvem er du?

I enden av båndet blinket en stor, sølvfarget medalje.

Jeg stusset på at den hang der slik.

– Unnskyld, sa jeg til den lesende passasjeren, er dette din?

Det var som om han først da ble oppmerksom på den.

– Øh.. nei, svarte han litt uinteressert.

Jeg tok den med meg, og studerte den på turen hjemover. På forsiden fosser en svømmer fremover i crawl, men uten noen inskripsjoner eller merker av noe slag.

Fikk du sølv i EM?

Hvem er du som tok sølvmedaljen du klarte å miste på denne bussen?

Begynte du å svømme da du så Michael Phelps på TV, hale i land den ene medaljen etter den andre? Vil du vokse opp til å bli som vår nye svømmehelt, Henrik Christiansen?

Slik hang sølvmedaljen på buss 250 mot Slemmestad. Foto: Ronnie Baraldsnes, TV 2

Eller kanskje du bare fikk en medalje fordi du endelig klarte å gjennomføre den distansen som for kort tid siden virket helt uoverkommelig. Endelig klarte du det! Og du fikk denne medaljen, og var stolt av det du hadde klart.

Jeg vet ikke. Kanskje generalsekretæren i Norges Svømmeforbund, Bjørn Soleng kunne hjelpe. Jeg ringte han.

– Hva, en sølvmedalje?!, er hans første reaksjon.

Er du et barn?

Han forteller at de norske svømmeheltene Tomoe Zenimoto Hvas og Henrik Christoffersen begge tok sølv i Glasgow denne helgen. Chritoffersen på 1500 meter fri og Hvas på 200 meter medley.

– Hva står det på båndet? Står det Glasgow 2019?, spurte han nysgjerrig.

– Nei, det står ingenting. Det er bare et sånt stripete bånd i rødt, hvitt og blått uten noen tall eller bokstaver, var svaret jeg hadde.

– Da kan det hende det er et ungdom eller et barn som er eieren. Det har jo vært mange lokale stevner denne helga, sa han og tenkte seg om.

Jeg forklarte at medaljen var funnet mandag 9. desember, på bussen som går mellom Oslo Bussterminal og Slemmestad. Buss nummer 205.

Har du en drøm?

– Går ikke den bussen forbi Holmen, og det nye bassenget der? Jeg mener det var et rekrutteringsstevne der nylig. Da kan det være en sju-åtteåring som har gjort seg fortjent til denne medaljen, sier han behjelpelig.

Så, da er det trolig ikke en bejublet stormester med mengder av pokaler i skapet og medaljer rundt halsen som også skal ha denne. Men, kanskje et barn med en drøm om å fosse fremover i vannet som han på medaljen. Være den som klapper håndflaten først i bassengkanten og strekke hendene været, øverst på pallen i et EM i Glasgow der fremme et sted. Og kjempe mot tårene når «Ja, vi elsker» spilles under det norske flagget.

Hvem kan hjelpe oss å finne deg?

Vet du noe om denne medaljen? Kontakt reporter ronnie.baraldsnes.tv2.no