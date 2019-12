Abiy Ahmed er tildelt årets fredspris fordi han i løpet av sitt første halvår som statsminister i Etiopia spilte en avgjørende rolle i å slutte fred med nabolandet Eritrea etter flere tiår med konflikt. Han har også satt fart i demokratiseringen i Etiopia og bidratt i flere fredsprosesser i regionen rundt Afrikas horn.

– Den norske nobelkomiteen har full forståelse for at fred er noe som skapes sammen med andre. Vi har valgt å gi fredsprisen til deg alene fordi vi mener at du personlig har utgjort en ekstraordinær forskjell på flere områder, sa Reiss-Andersen i sin tale til prisvinneren i Oslo rådhus tirsdag.

Valgt sin vei

– Du er blitt kalt en øyeblikkets mann, sa hun. Samtidig pekte hun på at Abiy fortsatt står overfor store utfordringer i hjemlandet.

– Du har slått inn på en vei som vi mener vil befeste freden og fremgangen i ditt hjemland, sa Reiss-Andersen.

Nobelkomiteens leder hyller også Abiy for hans forsøk på mekle mellom Kenya og Somalia, samt hans engasjement i freds- og forsoningssamtalene i Sør-Sudan.

– Du har vist at forståelse mellom naboer er helt avgjørende i en urolig region. Du representerer en ny generasjon afrikanske ledere som innser at væpnede konflikter og etniske fiendtligheter må løses med fredelige midler, sa Reiss-Andersen i talen.

– Klokt valg

Kvinner er sterkt representert i Etiopisk politikk, og landet har også Afrikas eneste kvinnelige president, Sahle-Work Zewde. Reiss-Andersen roser Abiy for kjønnsbalansen i hans regjering.

– Du sendte et sterkt signal da du utnevnte kvinner til 50 prosent av statsrådspostene i din regjering. Som kvinne vil jeg si at det var et klokt valg, sa Reiss-Andersen.

(©NTB)