Vulkanutbruddet på White Island har tatt livet av seks personer og 30 personer er kritisk skadet.

I tillegg er det mange som har vært meldt savnet.

Onsdag morgen sier politiet i New Zealand at det er ni personer som er meldt savnet. Blant de savnede finner vi sju australske stasborger og to personer fra New Zealand.

Politiet skriver at de antar at de savnede personene er døde.

– Dette er ikke en komplett liste av savnede personer ettersom vi ikke har fått snakket med alle pårørende, skrev politiet i en pressemelding.

Det var rundt 50 personer på og rundt øya når vulkanen fikk utbrudd.