Nettopp dømt for vold – nå er han siktet for drap

ÅSTED: Politiet fant den avdøde mannen bevisstløs på en privatadresse i Kristiansand. Den nå drapssiktede mannen befant seg på åstedet da nødetatene ankom stedet. Foto: Svein Flagestad, TV 2

Sent i november ble mannen (60) dømt til fire måneder i fengsel for vold. Nå er han siktet for drap.