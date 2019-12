– Det er med stor sorg vi må meddele at en av våre største og mest elskede artister har gått bort. Marie Fredriksson døde om morgenen den 9. desember, skriver manageren hennes, Marie Dimberg, i en pressemelding.

Fredriksson har slitt med alvorlig sykdom i en årrekke. I 2002 ble hun diagnostisert med hjernekreft, men i 2005 kunne hun fortelle at hun var blitt frisk. I 2009 legger Roxette på nytt ut på verdensturné, men i 2016 trekker hun seg tilbake grunnet ettervirkninger av den alvorlige sykdommen.

Enorm suksess

På 90-tallet opplevde Fredriksson en enorm suksess sammen med Per Gessle, og Roxette solgte vanvittige 75 millioner plater verden over.

– All min kjærlighet til deg og din familie. Ting vil aldri bli det samme, skriver Gessle i følge Expressen.

– Takk Marie, takk for alt. Du var en helt unik musiker, en sangerinne på et nivå vi knapt kommer til å få oppleve igjen. Du malte mine svarthvite sanger med de vakreste farger. Du var en helt fantastisk venn i over 42 år. Jeg er stolt og lykkelig over å ha fått dele så mye av din tid, ditt talent, din varme, din generøsitet og fin humor, fortsetter han.

– Tiden går så altfor fort. Det føles som vi nettopp satt i min lille leilighet i Halmstad og delte drømmer. Hvilken fantastisk drøm vi fikk dele, sier Gessle til Aftonbladet.

Toppet hitlister

Roxette ble dannet i 1986 og spilte sin siste konsert i 2016. De er kjent for klassikere som «It must have been love», «The Look», «Joyride» og «Listen to your heart» for å nevne noen.

De toppet amerikanske billboard fire ganger og hadde hele 19 låter inne på den britiske topp 40-listen.

Hun etterlater seg mann og to barn.