Syv siktet i to grove kidnappingssaker

Både Slengesol og Osen er svært fornøyd med det arbeidet som bergenspolitiet har utført etter at statsadvokaten krevde at Osen-saken ble gjenopptatt. Det førte så til at man senere fikk DNA-treff i saken til Petter Slengesol.

Ny lov for utlevering av kriminelle

Bergenspolitiet har bedt polsk politi om bistand til avhør av to siktede, beslag av mobiltelefoner og sikring av elektroniske bevis.

– Vi har bedt om konkrete etterforskningsskritt, at polsk politi sikrer bevis og overlever det til oss, sier Henriksen uten å utdype ytterligere.

Politiet har foreløpig ikke klar en utleveringsbegjæring på de to siktede som befinner seg i Polen.

– Skal vi begjære utlevering må vi være sikker på at bevisene holder til tiltale, forklarer Jørgensen.

Norge har i høst nå sluttet til et nytt europeisk regelverk som gjør det enklere å få utlevert eksempelvis polske borgere som oppholder seg i Polen.

Overlevering av lovbrytere vil da kunne skje betydelig raskere enn det som har fungert frem til 1. november i år.

Det nye systemet innebærer at også norske statsborgere enklere vil kunne overleveres til EU-stater.

Organisert kriminalitet?

Et spørsmål som blir interessant å få svar på et hvorvidt politiet og eventuelt statsadvokaten innstiller på tiltalte for organisert kriminalitet. Det kan i så fall medføre økt fengselsstraff dersom noen blir funnet skyldig. Men skal dette skje, må politiet føre bevis for at det er en organisert kriminelle gruppe som står bak lovbruddene.

– I siktelsen nå er det ikke tatt med det som går på at det er en organisert kriminell gruppe. Hvorvidt man skal hekte på den bestemmelsen og anføre at dette har vært begått av en kriminell gruppe er et spørsmål som innstillingen til statsadvokaten helt sikkert vil berøre, sier Jørgensen.