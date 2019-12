Aung San Suu Kyi må svare på anklager om folkemord

Tirsdag ankom Aung San Suu Kyi FNs øverste domstol (ICJ) iført et tradisjonelt burmesisk antrekk.

At det skjedde samme dag som Nobels fredspris ble delt ut i Oslo, ble av enkelte påpekt som symbolsk. Den tidligere fredsprisvinneren ønsket selv ikke å snakke med journalister i Haag.

Saken mot Myanmar er reist av Gambia på vegne av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som består av 57 land med stor muslimsk befolkning, fra Indonesia i Sørøst-Asia til Guyana og Surinam i Sør-Amerika.

Barbarisk

Gambia ber Den internasjonale domstolen om straks å sørge for at Myanmar stanser den etniske rensingen som har krevd tusenvis av sivile liv og drevet rundt 740.000 medlemmer av den muslimske rohingya-minoriteten på flukt til nabolandet Bangladesh.

– Alt Gambia ønsker, er at domstolen ber Myanmar få en slutt på disse meningsløse drapene, at de stanser disse barbariske handlingene som fortsetter å sjokkere vår kollektive samvittighet, og at de stanser folkemordet på sitt eget folk, sa Gambias justisminister Aboubacarr Tambadou under åpningen av rettsmøtet i ICJ.

Høyt fall

For den tidligere demokrati- og menneskerettsforkjemperen Aung San Suu Kyi, som en gang ble omtalt i samme åndedrag som Nelson Mandela og Mahatma Gandhi, har fallet vært høyt de siste årene.

Myanmars 74 år gamle leder er fratatt en rekke priser og ærestitler, og fra enkelte hold er det også reist krav om at hun bør fratas Nobels fredspris som følge av regjeringsstyrkenes overgrep mot rohingyaene og hennes forsvar av generalene som i årevis holdt henne i husarrest.

Krever rettferdighet

Hundrevis av rohingya-landsbyer er brent ned til grunnen i delstaten Rakhine siden høsten 2017, og en ekspertgruppe fra FN slo i september fast at det fortsatt hersker «et ønske om folkemord» på rohingyaene i Myanmar.

– Jeg krever at verden gir meg rettferdighet, sier flyktningen Nur Karima, som fikk brødrene og besteforeldrene drept i en massakre i landsbyen Tula Toli i august 2017, og som nå lever i en overfylt leir i Bangladesh.

– De skyldige må ende i galgen. De drepte oss uten nåde, sier Saida Khatoun, som flyktet fra den samme landsbyen.

Historisk

ICJ ble opprettet i 1946 for å dømme i konflikter mellom FNs medlemsstater, og rettsmøtet som nå pågår blir sett på som historisk.

Aung San Suu Kyi er en av de første statslederne som selv har møtt opp for å svare på anklager mot eget land, og det ventes at hun vil argumentere med at domstolen ikke har jurisdiksjon. Det ventes også at hun bestemt kommer til å avvise anklagene som rettes mot Myanmars regjeringshær.