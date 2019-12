De to jentene var 15 år gamle da voldtektene han er tiltalt for, skal ha funnet sted under en fest i mannens leilighet i mai 2016, skriver Bergensavisen.

Ifølge tiltalen skal han ha hatt seksuell omgang med jentene mens de sov, var beruset eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingene.

Ifølge Bergensavisen ble mannen ikke anmeldt før lenge etter hendelsen, og tiltalen ble først tatt ut i høst. Ifølge Bergens Tidende skal de to jentene ha vært barnevakter for tiltaltes barn.

Mannen er også mistenkt for en tredje voldtekt i en ny sak, som skal ha tilknytning til den saken hvor mannen er tiltalt, men foreløpig har han bare status som mistenkt i denne saken.



Årsaken til at mannen ennå ikke er siktet er at påtalemyndigheten vil benytte seg av bevisene de allerede har sikret i den første saken, og det derfor ikke er behov for nye tvangsmidler som ransaking og beslag.

Saken der mannen er tiltalt, kommer opp for retten i mars neste år.

(©NTB)