Se Red Bull Salzburg-Liverpool på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1 i kveld fra kl.18.00 (kampstart 18.55)!

Med åtte mål i Champions League har Erling Braut Haaland virkelig gjort seg til kjenne i Fotball-Europa. Aldri før han en spiller scoret så mange mål for et lag som ikke har gått videre fra gruppespillet i turneringen.

Men det er ikke bare prestasjonene til Braut Haaland på banen som imponerer. Ifølge lagkamerat Rasmus Kristensen er Salzburg-spillerne vel så imponert over væremåten til nordmannen utenfor banen.

– Jeg vil si at Erling er en ung mann som vet hva han vil. Han har kommet langt når det kommer til forberedelser og profesjonalitet. Det er noe vi alle kan lære av, sier Kristensen til TV 2.

Kan kopiere Ronaldo

Prestasjonene til Braut Haaland har gjort at nordmannen har blitt linket til de aller største fotballklubbene i verden de siste månedene. Samtidig kan 19-åringen i kveld komme inn i et celebert selskap. Bare Cristiano Ronaldo har tidligere scoret i samtlige gruppespillskamper. Denne runden kan Braut Haaland og Robert Lewandowski gjøre det samme.

Men tross alt oppstyret rundt ham, virker ikke Salzburg-leiren å være særlig bekymret for at suksessen skal gå i hodet på nordmannen.

– Det virker som om han er ganske rolig på det. For oss i klubben virker det bare som han er en glad og god fyr. En klassefyr som nyter tilværelsen, sier Kristensen.

Salzburg-trener Jesse Marsch mener Braut Haaland allerede har bevist at han takler oppmerksomheten han får for tiden.

– Dette er ikke noe nytt. På et tidspunkt fleipet vi med at det var en ny klubb som var interessert i han hver eneste dag. Men det er bare naturlig når han har hatt en så god sesong. Erling er en ydmyk fyr som bryr seg om de rette tingene. Han kommer på trening med stor energi hver eneste dag, sier Marsch som hyller 19-åringen for å sette laget som helhet høyt.

– Han skal videre fra Salzburg

Samtidig virker det i alle fall ikke å være et spørsmål om Braut Haaland tar steget videre fra østerriksk fotball. Spørsmålet er mer når, ifølge Rasmus Kristensen.

– Det er ingen spørsmål om Erling skal videre fra Salzburg. Han har bevist i Champions League at han er en målscorer som har farten og fysikken som skal til. I tillegg har han mentaliteten, sier han.

Mandag ble Jürgen Klopp småirritert da han ble spurt om sammenligningene av Braut Haaland med Zlatan Ibrahimovic. Kristensen mener i alle fall at 19-åringen fra Jæren minner om Zlatan på visse områder.

– Han er den samme typen. Han har troen på seg selv. Men hvorfor skal du ikke ha troen på deg selv når du har scoret åtte mål i Champions League som 19-åring? Erling har ikke spilt alle minuttene engang, påpeker Kristensen.