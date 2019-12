Mercedes har forsynt seg solid av SUV-kundene de siste årene.

Det som startet med én modell, nemlig premium-SUVen ML, har etter hvert blitt til en hel familie av biler.

Minstemann i denne familien heter GLA, Den er basert på kompakte A-klasse og gir økt bakkeklaring, høyere sitteposisjon og mulighet for 4x4.

Her var Mercedes ganske tidlig ute med crossover. De siste årene har bilen manglet nyhetens interesse, samtidig som den særlig interiørmessig har virket litt enkel sammenlignet med nyere modeller fra merket.

Da storebror GLC kom på markedet, ble det ekstra tøft å være GLA. GLC er en stor suksess, også i Norge hvor særlig den ladbare utgaven har gått sin seiersgang.

GLA har fått mer SUV-faktor enn tidligere, blant annet har den blitt mye høyere enn første generasjon.

Heldigital verdenspremiere

Nå er det klart for en helt ny GLA og dermed også gode muligheter for at denne modellen vil markere seg sterkere.

Nykommeren debuterer senere i dag, og her har Mercedes valgt å gjøre en vri på selve avdukingen. I stedet for å kjøre den tradisjonelle løsningen og invitere journalister fra hele verden til premieren, tenker Mercedes nytt.

For første gang i historien skal de gjennomføre en heldigital verdenspremiere. Nye GLA presenteres eksklusivt på kommunikasjonsplattformen Mercedes me media 11. desember 14.00 norsk tid.

800.000 bilinteresserte besøker museet – hvert år

Her kommer en helt ny GLA fra Mercedes.

Blir mye høyere

Da får vi også vite mye mer om nykommeren. Den er for øvrig åttende modell på plattformen Mercedes kaller MFA2 og skal fortsatt være innstegsmodellen i deres SUV-familie.

Designmessig er den største endringen at bilen har blitt høyere, nærmere bestemt hele ti centimeter ekstra. Det gir bedre takhøyde, høyere sitteposisjon og bedre innvendig plass Det har også mye å si for utseendet som nå har langt mer SUV-faktor enn den litt klumpete forgjengeren.

Mercedes lover også bedre plass i baksetet, det til tross for at den nye utgaven er halvannen centimeter kortere enn bilen den erstatter. En høy front, korte overheng forb og bak og mer offroadstyling rund baut skal bidra til å gi SUV-faktor.

Dette er SUV-en med færrest feil

Første generasjon Mercedes GLA har vært med oss i mange år, nå er det klart for en erstatter.

Kjøper mindre bil

Konkurransen i denne klassen er beintøff. De nærmeste utfordrerne er biler som BMW X1, Audi Q2/Q3 og Volvo XC40. Range Rover Evoque og Mini Countryman er to andre – i tillegg har en rekke mer folkelige merker biler i denne klassen.

Dette gjenspeiler også interessen. Biler som dette appellerer i stor grad til kunder som ønsker å gå ned en bilstørrelse eller to, uten at det skal gå ut over hverken komfort eller luksusfaktor.

Derfor kan også nye GLA bli en svært viktig bil for Mercedes i årene framover.

Sporty elbil fra Volvo, denne er neppe veldig langt unna

Video: Her snakker vi ekstrem luksus