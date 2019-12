– Det siste jeg hørte fra Børge Ousland i dag tidlig er at de er optimister, men det har han vært i tre måneder, ler ekspedisjonsleder Lars Ebbesen.

Natt til søndag kom Ousland og Horn fram til skipet «Lance» etter å ha gått på ski i 87 dager over isen i Polhavet via Nordpolen.

Tirsdag sitter «Lance» fortsatt fast i isen. Mannskapet venter på et værskifte så de kan komme seg løs.

– Det blir et skifte i vinden i dag og i morgen, så de håper å kunne rygge seg løs i løpet av noen dager. De går rundt skuta nå og sjekker svakheter i isen, forklarer Ebbesen.

Bygget for ekstreme forhold

«Lance» er ingen isbryter, men en ishavsskute. Fartøyet er laget for å klare seg i isen. Hun kan fryse fast uten at hun blir skrudd ned.

På det meste har hun blitt løftet 1,8 meter opp av kreftene som oppstår når isen presser mot skroget, forteller Ebbesen.

Planen for den videre ferden etter at skipet kommer ut av isen, er ikke helt fastlagt. Det vil ta rundt et døgn å gå til Longyearbyen, men det er mulig at ekspedisjonen vil reise mer eller mindre direkte til Tromsø, sier Ebbesen.

Dramatiske døgn

På den siste strekningen fram til skipet gikk Ousland og Horn sammen med Bengt Rotmo og Aleksander Gamme. Rotmo og Gamme hadde lagt ut fra «Lance» for å gå polfarerne i møte. De var da i ferd med å gå tomme for mat og brensel, og de hadde opplevd problemer med ødelagt utstyr og frostskader.

Det var vanskelig is og dårlig vær i området da de fire mennene skulle møtes. Ousland beskrev det som en thriller overfor VG.

Lørdag kom meldingen om at lagene hadde møtt hverandre og at de hadde satt kursen mot skipet. Tidlig lørdag kveld kunne mannskapet om bord se hodelykten til polfarene et stykke ut på isen.