Dette googlet vi mest i 2019

Laila Anita Bertheussen

Sol Heilo

Fay Wildhagen

Kristin Gjelsvik

Kari Gjærum

Trine Rein

Jette Christensen

Solveig Kloppen

Christine Koht

Kathrine Sørland

Helt øverst ligger eks-justisminister Tor Mikkel Waras samboer. Laila Anita Bertheussen er siktet av PST for flere forhold og har skapt dramatiske overskrifter i året som har gått.

Videre finner man flere folkekjære artister som har dukket opp i TV-suksesser, som Sol Heilo (Hver Gang Vi Møtes), Kari Gjærum (Stjernekamp) og Trine Rein (Hver Gang Vi Møtes). Solveig Kloppen og Christine Koht har også vært åpen og ærlig i media om henvoldsvis morens død og egen kreftsykdom i året som har gått.

Norske menn

På herresiden finner vi følgende personer på topp:

Philip Manshaus

Tor Mikkel Wara

Ørjan Burøe

Tom Hagen

Svein Ludvigsen

Ole Gunnar Solskjær

Aleksander Hetland

Bilal Saab

Eirik Jensen

Roald Amundsen

Mange av navnene på mennenes liste har vært involvert i store hendelser i nyhetsbildet, slik som blant annet terrorsiktede Philip Manshaus. Her finner vi også Tom Hagen, en milliardær som var relativt ukjent for nordmenn flest før det i år ble kjent at hans kone ble kidnappet fra parets hjem.

På kulturfronten har Stjernekamp-vinner Bilal Saab virkelig tatt Norge med storm i år, og det gjenspeiles også i Google-søkene vi har gjort i løpet av året.

Kategorien «hvordan »

Nordmenn bruker også Google hyppig til å lære seg hvordan ting skal gjøres. Her er listen over hva nordmenn har vært mest opptatt av å lære seg:

Hvordan stemme

Hvordan gå ned i vekt

Hvordan senke blodsukker

Hvordan regne prosent

Hvordan koke egg

Hvordan se hvem som har sett skatten din

Hvordan skrive jobbsøknad

Hvordan lager man en baby

Hvordan steke biff

Hvordan skrive CV

Skjærvold kommenterer igjen hvordan nordmenn har vært opptatt av å stille forberedt før årets kommunevalg.

I tillegg undrer kommunikasjonssjefen seg over at folk tyr til Google for søk nummer åtte på listen, men tror det kan skyldes at folk har vært på jakt etter den kritikerroste boken til Anna Fiske: «Hvordan lager man en baby?».

«Exit»-gjenganger i kategorien «Hvem»

Mennesker har alltid vært nysgjerrig på hverandre, noe som også gjenspeiles i årets Google-søk. Søk som starter med «Hvem» har derfor fått sin egen kategori, og ser i år ut som følgende:

Hvem er Exit basert på

Hvem vant valget

Hvem skal jeg stemme på

Hvem er du i Exit

Hvem har søkt i skattelistene

Hvem røk ut av Skal vi Danse

Hvem har vunnet Champions League

Hvem bor på adressen

Hvem eier eiendom

Hvem er du i Side om Side

NRK-serien «Exit» har vært på «alles tunger» denne høsten. Denne skandaløse serien om norske finanstoppers liv har virkelig gjort nordmenn nysgjerrige. Ikke bare på hvilke finanstopper serien bygger på - men også hvem de selv minner mest om i serien.

TV og film

Apropos serier så fortjener film og TV egen kategori, og her kan Skjervold fortelle at HBO-suksessen Chernobyl har utmerket seg på toppen. Det er tydelig at folk har ønsket å finne ut mer om den faktiske hendelsen i 1986 som den dramatiserte 2019-versjonen av atomulykken bygger på.

Chernobyl

Exit

Stranger Things

Once Upon A Time In Hollywood

Avengers Endgame

Finding Neverland

Lik Meg

18

Captain Marvel

A Star Is Born

Mat og oppskrifter

I mat-kategorien kan den observante leser kanskje legge merke til èn spesiell detalj, ser du hva det er?

Ostekake

Fastelavnsboller

Focaccia

Lutefisk

Potetsalat

Fiskegrateng

Pizzadeig

Aioli

Sukkerbrød

Aperol

Her er det nemlig ikke en eneste kjøttrett å finne på topp blant nordmenns ti mest populære oppskriftssøk i året som har gått. Skjervold tror dette gjenspeiler det voldsomme fokuset på vegetarmat og reduksjon av rødt kjøtt-konsum som har preget det offentlige ordskiftet i år.

Mennesker som har gått bort

Den siste kategorien Skjervold oppgir til TV 2 er listen over søk på personer som har gått bort. I år er den som følger:

Cameron Boyce

Halvard Hanevold

Luke Perry

Anne Grete Preus

Karl Lagerfeld

Arild Berg

Nipsey Hussle

Keith Flint

Jeffrey Epstein

Lene Marie Fossen

Kommunikasjonssjefen forteller at nordmenn har et stort informasjonsbehov når kjente personer går bort. Hun tror også at folk kanskje har et ønske om å hedre den avdøde og huske tilbake på hans eller hennes liv.

Blant de norske dødsfallene som har preget nordmenn sterkt i år finner vi blant annet Halvard Hanevold og Anne Grete Preus.