En ny undersøkelse viser at det er store forskjeller på by og land når det gjelder tilbøyeligheten til å varsle om politikontroller.

Undersøkelsen, som er utført av Respons Analyse på vegne av alkovettorganisasjonen Av-og-til, viser at nesten hver fjerde person som bor på bygda har valgt å varsle andre bilister om politikontroll.

Randi Hagen Eriksrud er generalsekretær i Av-og-til. Hun reagerer på at så mange går til det skrittet å varsle andre når politiet gjennomfører kontroller.

Store forskjeller

– Tallene er urovekkende. Vi vet at førjulstiden er høytid for ulykker. Politiets tilstedeværelse i trafikken har som formål å redde liv. Da er det illevarslende at så mange velger å sabotere forebyggingsarbeidet. Vi har ingen liv å miste, verken i byen eller på bygda, sier hun.

Av de som sier at de har varslet andre om en politikontroll, bor 23 prosent i en kommune med mindre enn 25.000 innbyggere. For kommuner med innbyggertall mellom 25.000 og 100.000 er andelen 13 prosent, mens bare 8 prosent av de som bor i en stor by med over 100.000 innbyggere svarer ja på dette.

Mange advarer andre når de oppdager en av politiets fartskontroller langs veiene. Foto: Scanpix

UP-sjefen reagerer

Hver dag blir 14.000 kjøreturer gjennomført i alkoholrus. Og blant bilførere som omkommer i trafikken, er 30 prosent under ruspåvirkning på ulykkestidspunktet.

– Fart og rus gjør veiene farligere. Det er hovedårsakene til de alvorligste ulykkene, sier UP-sjef Steven Hasseldal.

Han oppfordrer publikum til å tenke seg om før de varsler sine medtrafikanter om politikontroller.

– Tenk etter hvem du faktisk når med varselet ditt. Kanskje ender du opp med å bidra til at en fartsgal sjåfør eller en notorisk ruskjører ikke blir stanset. I verst tenkelige scenario kan disse sjåførene forårsake en alvorlig ulykke etter neste sving. Det vil vi gjøre alt i vår makt for å forhindre, sier han.

Rundt 14.000 bilfører kjører i alkorus hver dag. For UP er det en prioritert oppgave å luke disse ut av trafikken. Foto: Scanpix

Forstår politiets frustrasjon

Brooms bilekspert Benny Christensen er selv oppvokst på et lite sted. Han er ikke overrasket over det som kommer frem i denne undersøkelsen:

– Det er vel så enkelt som at flere kjenner hverandre på bygda, kontra i de store byene. Det er mer nærliggende å advare naboen, som man stadig møter på butikken, enn vilt fremmede. Men det gjør det naturligvis ikke mer riktig. Jeg forstår godt politiets frustrasjon. De er ikke der for å ta flest mulig, de er der for at det skal bli tryggere for deg og meg å ferdes i trafikken. Da err det også viktig at de får luket ut de som representerer en fare, sier Benny.

