Det opplyser de i en pressemelding, tirsdag formiddag.

Bekymringsmeldingene gjelder blant annet høyskolens praktisering av akademisk frihet. I tillegg har det blitt avdekket forhold om skolen i mediene, og flere forhold tyder på at forskningsproduksjonen ved skolen er lav og synkende.

– NOKUT skal bidra til at samfunnet skal kunne ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning. Derfor følger vi med på utviklingen ved universitetene og høyskolene med utgangspunkt i kvalitetskrav satt i lov og forskrifter. For å forsikre oss om at NLA fortsatt oppfyller alle krav vil vi revidere akkrediteringen høyskolen har hatt siden 2006, sier NOKUT-direktør Terje Mørland i pressemeldingen.

– Glad

Rektor ved NLA Erik Waaler sier til NTB at de er glad for en slik gjennomgang.

– Når det er kommet offentlig fokus på spørsmålet om forskningsfrihet ved institusjonen vår, er vi glad for muligheten til en gjennomgang slik at det ikke kan hefte tvil om at forskere ved NLA Høgskolen har akademisk frihet og forskningsfrihet, sier Waaler.

TV 2 har vært i kontakt med rektoren. Han ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

TV 2 skrev i høst en rekke saker om høgskolen, og deres syn på homofili. Det hele startet da skolen åpnet dørene for et foredrag arrangert av nettverkene Frimodig Kirke og Til Helhet.

Foredraget tok sikte på å bistå de som har en uønsket seksuell orientering eller følelser, og som selv ønsket hjelp i prosessen med å finne en annen vei.

Arrangementet skapte sterke reaksjoner blant flere studenter.

– Jeg synes det er ganske spesielt å gå ut med et budskap om at man skal omvende folk. Jeg synes det er motbydelig, sa Linn-Elise Holtar, student ved skolen til TV 2 i oktober.

Sa opp i protest

To professorer valgte å si opp i protest etter foredraget. Én av disse var Tone Sævi, som hadde jobbet ved skolen i 13 år. Hun reagerte også på spørsmål jobbsøkere blir spurt om på intervju i dersom man søkte jobb ved skolen.

Hun hevdet at man i en ansettelsesprosess ble spurt om sitt syn på homofili, og hvordan man identifiserte seg med skolens verdidokument, hvor det blant annet står at ekteskap mellom kvinner og menn er det eneste riktige.

Skolen har i ettertid opplyst at de skal bytte ut det omstridte verdidokumentet.

Dersom NLA Høgskolen mister sin institusjonsakkreditering må de søke til NOKUT dersom de ønsker å opprette nye studietilbud. Man må også ha institusjonsakkreditering for å motta statsstøtte.

NLA Høgskolen har studiesteder i Oslo, Bergen og Kristiansand og tilbyr lærerutdanning, medieutdanning, teologi og kunstfag.

Saken oppdateres!