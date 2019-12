Persetorsk

Deilig bergensk julemat.

Mengden og fordelingen av salt og sukker, og saltetid/utvanning, varierer fra familie til familie og kokk til kokk.

Beregn 250-300 g torskefilet per person. Her er det brukt torskefilet uten skinn.

Dette trenger du:

1,2 kg torskefilet, velg tykke biter fra ryggfilet

1 1/2 - 2 dl salt

3/4 dl sukker

Slik gjør du:

Del torskefilet i serveringsbiter. Bland sammen salt og sukker. Gni torskestykkene med saltblandingen på kjøttsiden (den ene siden).

Legg sammen to og to stykker, kjøttside mot kjøttside, og legg på et fat med en liten kant (det vil danne seg væske i fatet). Legg over et brett eller fat med ca. 2 kg press på toppen.



Sett kaldt i 4-5 timer. Snu fisken og legg på presset på nytt, og sett kaldt i 5-6 timer. Skyll godt av fisken og la ligge i rennende kaldt vann i 1-2 timer avhengig av hvor salt du vil ha fisken.

Tilberedning:

Varm stekeovnen til 200 grader. Legg utvannet og godt avrent fisk i et fat og stek/bak i 8-10 minutter, til fisken flaker seg. Steketid avhenger av tykkelsen på fiskestykkene. Server med smør, eggesmør eller bacon, kokte poteter, gulrøtter eller ertepuré (laget av moste, frosne, grønne erter).