Med seier over Liverpool i kveld tar Salzburg seg trolig videre i Champions League - og vil samtidig etter all sannsynlighet sende den regjerende mesteren ut av turneringen.

Det gir et dilemma for flere av Braut Haalands kompiser som er Liverpool-supportere.

– Jeg har sagt til dem at jeg forventer at de heier på Salzburg denne kampen, og meg spesielt, sier Erling Braut Haaland til TV 2.

– For nå vil du slå dem ut?

– Det hadde vært fint det, svarer 19-åringen.

Like før Braut Haaland og resten av Salzburg-laget gjennomførte sin siste treningsøkt før kveldens skjebnekamp, gjorde han et kjapt intervju med klubbens TV-kanal.



Der ble Braut Haaland spurt om et resultattips til kampen.

– Salzburg vinner 3-1, kom det kjapt i sedvanlig Braut Haaland-stil.

– Og du scorer alle tre?

– Ja, svarte nordmannen og kostet på seg et stort glis.

Tror det er mulig

Siden Napoli etter all sannsynlighet slår Genk på hjemmebane i kveld, er det i praksis et avansement i Champions League som står på spill mellom Salzburg og Liverpool i kveld.

Salzburg må vinne mot det Haaland nylig omtalte som verdens beste lag.

– Det er sant det, men samtidig har vi vært veldig gode i år. Så det blir spennende, varsler Braut Haaland.

– Hva tenker du om mulighetene?

– Det er jo en mulighet. Det er jo elleve folk mot elleve andre. Så vi har en fair mulighet, sier Braut Haaland.

Det er i alle fall ingen tvil om at han er tent før kvelden. Oksen fra Jæren kommer til å gi full gass.

– Vi må jo gå for det. Men vi må angripe kampen og legge en perfekt kampplan om det skal gå, sier han.