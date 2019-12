Trente på å komme Norge til unnsetning – fikk saftig bompengekrav

I månedskiftet oktober – november i 2018 var titusenvis utenlandske allierte styrker samlet i Midt- og Øst-Norge for å delta i gigantøvelsen Triden Juncture.

Totalt 30 allierte Nato-land var samlet for å trene på et scenario der en fremmed makt har tatt seg inn på norsk territorie.

I denne perioden kjørte flere tusen militære kjøretøy, som stridsvogner og artillerivogner, på norske veier.

Det resulterte i en solid bompengesmell.

Selv om Nato-landene egentlig har en avtale som skal legge til rette for fritak fra veiavgifter, har flere allierte land mottatt faktura for passeringer under norske bommer.

Det norske Forsvaret har nå dekket en regning på 861 266 kroner på utenlandske militære kjøretøy, får TV 2 opplyst av Statens vegvesen.

Ny teknologi

Bompenger og fritak var et tema mellom Forsvaret og Statens Vegvesen allerede før Trident Juncture.

Da fikk Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) forsikringer om at det var problemfritt å gjennomføre et bompengefritak under øvelsen. Selskapet som eier bommene skulle nemlig ikke ha teknologien til å identifisere og fakturere militære kjøretøy.

Men det var feil. For etter øvelsen dumpet det fakturaer ned i postkasser hos allierte Nato-land.

Årsaken var at bompengeselskapet nå har nyere teknologi, som gjør identifisering av utenlandske militære kjøretøy fullt mulig.

I et skriv fra Forsvarsstaben til Forsvarsdepartementet kommer det frem at Forsvaret er sterkt uenig i kravet, og viser til Nato-avtaler som gir allierte fritak fra veiavgifter.

De ba Forsvarsdepartementet om en avklaring om hvordan et fritak skal gjennomføres i praksis.

Statens Vegvesen bekrefter overfor TV 2 at de var i dialog med Forsvaret før øvelsen, og forteller at Forsvaret nå har betalt fakturaene for bompasseringer fra Nato-kjøretøy.

Forsvaret sier i en kort kommentar at de er uenige i kravet, men at de har kontaktet samferdselssektoren i et forøk på å løse problemet.

– Forsvaret mener at utenlandske militære kjøretøy ikke skal betale bompenger.Dette er i henhold til NATO SOFA artikkel XI.Vi har likevel betalt fakturaen, og har en dialog med samferdselssektoren på hvordan spørsmålet skal løses, sier major og talsperson for Forsvaret, Ann-Hilde Hagen.

Avtalebestemt fritak

Natos SOFA-avtale (status of force agreement) omhandler rettningslinjer for fremmede styrker når de oppholder seg hos et alliert land, slik som allierte gjorde hos Norge under Trident Juncture.