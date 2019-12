Svømmeparet, som begge satte norske rekorder i årets EM, legger ikke skjul på at romantikken ofte må vike.

– Noen ganger setter vi svømming foran forholdet. Sånn må det være når man er profesjonell, forteller Hvas til TV 2.

– Jeg synes vi er veldig god på å skille de to tingene der. Vi skiller svømming og privatlivet veldig fint, og vi er begge klar over at det er sånn det må være. Vi har fokus på oss selv, og vi har mange av de samme målene og mesterskapene å jobbe fram mot, legger Løyning til.

Men selv om det ikke blir like mye tid til romantikken, fungerer forholdet bra forsikrer 19-åringene.

– Vi er jo sammen fortsatt, sier Hvas og ler.

Kjæresteparet har bodd sammen i over et halvt år. På hjemmebane er det lite snakk om svømming, selv om konkurranse er en del av hverdagen. For eksempel når det kommer til hvem som skal stå for middagen.

– Det går mye i stein, saks, papir. Det avgjør mange ting, forteller Løyning og ler.

Når de skal slappe av liker de å se på på filmer og serier. Og favoritten er...

– Skal vi si det på TV?, spør Løyning.

– Akkurat nå er vi litt på en jenteserie som heter «Gossip Girl». Det liker jeg veldig godt, og det gjør Ingeborg også, sier Hvas med et smil.