MARKERING: Søndag møtte over 1500 mennesker opp for å minnes kvinnen og de to barna som mistet livet i Tromsø i forrige uke. Her er initiativtaker Øyvind Bakkeby Moe, varaordfører Marlene Bråthen, ordfører Gunnar Wilhelmsen, representant for det sudanske miljøet Abdalla Ali Mohammed og bistandsadvokaten til den etterlatte sudanske faren; Erik Ringberg. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix