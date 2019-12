Politiet skriver at det er fire døde og to alvorlig skadet etter en skyteepisode på universitetssykehuset Ostrava i Tsjekkia.

Gjerningsmannen er ikke tatt og politiet jobber intenst for å ta personen.

I følge den tsjekkiske avisen Aktualizujeme leter politiet etter en mann på 180 cm som har på seg en rød jakke.

Mange skal ha blitt evakuert fra sykehuset.

Innenriksministeren i Tsjekkia Jan Hamáček bekrefter at det har vært et skyting på sykehuset og at flere skal ha blitt drept.

Policisté přijali oznámení o střelbě v nemocnici v Ostravě Porubě. Na místě nyní policisté zasahuji. Proběhla evakuce osob. pic.twitter.com/VrDDjii6Qp — Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Saken oppdateres.