Abiy Ahmed: – Krig er helvete på jord

Og på samme måte som treet tar opp karbondioksid for å gi oss liv og oksygen, har freden evne til å absorbere mistenksomhet og tvil som formørker våre relasjoner, sa Abiy.

STOLT FREDSPRISVINNER: Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali mottok Nobels fredspris i Oslo rådhus tirsdag av Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vil jobbe for fred hver eneste dag

Fredsprisvinneren trakk fram sitater fra Bibelen og fra Koranen. Sitatene har vært en kilde til inspirasjon, sa Abiy.

Sitatet fra Bibelen er: «Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.»

Teksten fra Koranen som Abiy trakk fram i sin tale, er: «Menneskeheten er visselig som brødre. Slutt derfor fred med deres brødre.».

– Jeg forplikter meg til å jobbe for fred hver eneste dag og til alle årstider. Jeg er min brors vokter. Jeg er også min søsters vokter. Jeg har løfter som jeg skal holde før jeg sovner. Jeg har mange mil å gå på veien mot fred.

Tre bidrag til fred

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen sa i sin tale til fredsprisvinneren at prisen er basert på tre viktige bidrag.

PÅ FØRSTE RAD: Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon var til stede under fredsprisutdelingen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– For det første, den avgjørende rollen du spilte for å skape fred mellom Eritrea og Etiopia. For det andre, din innsats for å bygge opp demokratiet i Etiopia ved å styrke borgernes rettigheter og utvikle landets institusjoner. Og sist, men ikke minst, er denne prisen tildelt deg for ditt bidrag til freds- og forsoningsprosessene i det østlige og nordøstlige Afrika.

Kvinner er sterkt representert i etiopisk politikk, og landet har også Afrikas eneste kvinnelige president, Sahle-Work Zewde. Reiss-Andersen roser Abiy for kjønnsbalansen i hans regjering.

– Du sendte et sterkt signal da du utnevnte kvinner til 50 prosent av statsrådspostene i din regjering. Som kvinne vil jeg si at det var et klokt valg, sa Reiss-Andersen, som gikk av talerstolen uten å overrekke diplomet og gullmedaljen til nobelprisvinneren.

Dermed måtte hun gå tilbake for å foreta den høytidelige overrekkelsen.

– Kjære statsminister, jeg gikk meg vill i ordene, sa Reiss-Andersen til latter fra salen.