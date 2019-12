De siste årene har svært mange nordmenn blitt elbil-eiere. Med unntak av at de har byttet ut bensinstasjonene med ladestasjoner, er det ikke nødvendigvis så mange forskjeller mellom det å ha elbil, kontra bil som går på bensin eller diesel.

Men årstiden vi er inne i nå, kan by på utfordringer. Det skjer nemlig mye med rekkevidden til elbilene når gradstokken kryper nedover og det blir kuldegrader.

Tommelfinger-regelen er at man får 20 til 30 prosent kortere rekkevidde om vinteren. I skikkelig sprengkulde kan man risikere en halvering av kjørelengden.

Her er det flere ting som spiller inn: Temperaturen på batteripakken, økt strømforbruk for å holde varmen inne i bilen og økt rullemotstand er de viktigste faktorene.

NAF har laget en liten huskeliste for å hjelpe elbileierne gjennom vinteren. Den kan være god å ha både for de som har hatt elbil en stund – og for alle dem som nå er i gang med den første vinteren med elektrisk bil:

Å forvarme bilen før du kjører avgårde kan spare deg for mye strøm.

1. Forvarm elbilen før du skal kjøre

Mange elbiler kan forvarme batteriene enten via en app eller ved tidsstyring i bilen. Bruk forvarming for å få lengre rekkevidde og varm bil. Varmer du opp bilen mens den står tilkoblet lader, bruker du heller ikke batteriets egen energi på oppvarmingen.

– Rent teknisk er elbiler bedre stilt i kaldt vintervær enn bensin- og dieselbiler. Batterikapasiteten reduseres, men kan du forvarme batteriet klarer du deg fint. Skal du kjøpe elbil bør forvarming stå på sjekklisten, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

2. Lad batteriet når det er driftsvarmt

Alle batterier påvirkes av kulde. Tenk deg mobiltelefonen din på en kald skitur. Har du den i en lomme nær kroppen, har du grei batteritid. Ligger telefonen påslått kaldt i sekken, tar det ikke lang tid før batteriet er tomt. Akkurat det samme gjelder for elbilen. For å yte maksimalt og lade effektivt, må batteriet i elbilen være driftsvarmt.

– Hvis du må innom en hurtiglader på turen, er det lurt å ikke lade før du har kjørt i en time eller to. Da er batteriet i elbilen varm og da lader du raskere og billigere, rådgir Sødal.

– Det samme gjelder når du lader hjemme, eller på hytta om du har strøm der. Lad med en gang du kommer frem, og la bilen stå koblet til du skal ut og kjøre igjen, sier Sødal.

På vinteren kan det vært smart å lade oftere enn ellers. Foto: Scanpix.

3. Når du føler på rekkeviddeangsten

Hvis du er i tvil om du har nok strøm til å komme fram, gjelder det å være smart. Stiller du inn klimaanlegget på 20 grader vil det gi umiddelbar varme. Men dette trekker en del strøm. Setevarmere og eventuell rattvarme bruker mindre strøm enn et klimaanlegg som skal varme opp en stor kupé.

– Bruk gasspedalen med omhu for å unngå rekkeviddeangst. Defensiv kjørestil sparer strøm, sier Sødal, og legger til:

– Men husk, har du lite strøm er det bedre å stikke innom hurtigladeren i ti minutter, enn å skape trafikkfarlige situasjoner.

4. Still inn riktig regenerering

Elbiler bremser nesten helt av seg selv fordi de bruker bremseeffekten til å lade batteriet. Dette er fantastisk når du skal ned fra fjellet og kan lade opp flere kilometer med rekkevidde, men man skal være litt påpasselig på vinterføre også. Kraftig regenerering kan gjøre at du mister kontrollen på glatt føre.

– Det er viktig at du stiller regenereringen av bilen etter forholdene du kjører på, sier Nils Sødal.

–Skal du ned en bratt nedoverbakke kan du ha på mye, men kjører du på glatt og svingete vei bør du skru ned til et minimum eller helt av, fortsetter han.

Skal du til fjells, bør du ikke ta sjansen på å tyne ut det siste av rekkevidde før du lader. Her kan forholdene skifte fort.

5. Lad opp før du skal over fjellet

Det kan være skiftende vær i fjellet, og du kan risikere å måtte vente på kolonnekjøring. Et godt tips er å lade opp elbilen på den siste hurtigladeren før du skal over fjellet. Da er du faktisk bedre rustet enn de med bensin- eller dieselbil.

– Elbil er mer behagelig når du må vente på å kjøre i kolonne over en fjellovergang. Har man rikelig med strøm, kan man ha det varmt og godt i bilen. Mens de med bensin- eller dieselbil må skru av motoren når snøen fokker seg rundt bilen, for å unngå kullosforgiftning, sier Sødal.

6. Lad opp startbatteriet

Elbiler har som andre biler et startbatteri. Er dette noen år gammelt, er det nok ikke i topp form. Derfor er det lurt å vedlikeholdslade startbatteriet nå når det er kaldt.

– En vedlikeholdslader koster ikke all verden og er enkel å bruke. Gi startbatteriet påfyll så elbilen starter i kulda, avslutter Nils Sødal.

