Fem er bekreftet døde og åtte er fortsatt savnet etter vulkanutbruddet ved White Island mandag.

Myndighetene frykter at de åtte savnede har omkommet.

– Vi tror vi fikk tatt med alle som var mulig å ta med fra øya i går, sier John Tims i politiet på en pressekonferanse tirsdag.

Tirsdag har det blitt gjennomført flere flyvninger over øya, uten at overlevende er funnet.

Dødelig gass gjør det vanskelig å hente ut etterlevningene til de omkomne.

– Vi gjør alt som er mulig. Vi vet hvor viktig det er å hente dem ut for familiene og deres venner, så vi arbeider veldig hardt med dette, sier Tims.

Cruiseskipturister

Ifølge avisen New Zealand Herald var det 47 mennesker på øya da utbruddet skjedde. 38 av dem kom fra cruiseskipet Ovation of the Seas.

Ifølge John Tims i politiet vil det bli åpnet en etterforsking som følge av dødsfallene, for å se om noen kan holdes ansvarlig for dødsfallene og skadene.

Cruiseskipet vil ikke forlate øya, ifølge politiet på grunn av etterforskningen.

Av de som var på øya da utbruddet skjedde var to fra Storbritannia, fire fra Tyskland, 24 fra Australia, fem fra New Zealand, to fra Kina, én fra Malaysia og ni fra USA.

Landets turistminister har uttalt at det er upassende å stille spørsmål rundt hvorfor det befant seg turister ved landets mest aktive vulkan på dette tidspunktet.

34 mennesker greide å komme seg fra øya, alle med skader. 27 av dem har har fått brannskader på over en tredjedel av kroppen.

Ifølge avisen kan flere av ofrene ha blitt slått ut øyeblikkelig etter utbruddet som følge av giftige gasser.

Jordskjelv skapte frykt

Eksperter advarer om at faren ikke er over, og at det kan komme nye utbrudd. Ifølge eksperter New Zealand Herald har snakket med er det en 50 prosent sjanse for et nytt utbrudd i løpet av de neste 24 timene.

Et jordskjelv i nærheten, målt til en styrke på 5.3 tirsdag ettermiddag lokal tid har skapt frykt, men skal ikke være relatert til utbruddet.