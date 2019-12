Avtalen som er inngått, involverer også en tilbaketrekking av styrkene fra ukrainske konfliktsoner innen mars 2020, kommer det fram i en felles uttalelse etter toppmøtet mellom Zelenskyj, Putin, Tysklands statsminister og Frankrikes president mandag.

Vil utveksle fanger

Putin sier i uttalelsen at enigheten er et «viktig skritt» mot en nedtrapping av konflikten.

I tillegg er Ukraina og Russland enige om en fangeutveksling før året er omme.

Et nytt toppmøte vil bli holdt om fire måneder for å gjøre rede for fremgangen i prosessen om å avslutte konflikten.

Presidentene Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin møttes mandag for første gang i et forsøk på å gjenopplive fredsprosessen om Øst-Ukraina.

Etter samtaler med Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron hadde Zelenskyj og Putin et eget møte som varte i 10–15 minutter, opplyste en kilde i det franske presidentpalasset.

Krevd 13.000 liv

Utgangspunktet for mandagens toppmøte i Paris var den såkalte Minsk-avtalen fra 2015, da Russland og Ukraina ble enige om våpenhvile, tilbaketrekning av tunge våpen fra fronten og om å holde lokalvalg i den separatistkontrollerte Donbass-regionen.

Avtalen ble brutt kort tid etter, og Tysklands daværende utenriksminister, nåværende president Frank-Walter Steinmeier, lanserte da en noe forenklet versjon.

Heller ikke den avtalen er etterlevd, og partene skal nå gjøre et nytt forsøk på å løse konflikten som har krevd over 13.000 menneskeliv de siste fem årene.