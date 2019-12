Facebook-rykte om hvite varebiler sprer frykt over hele USA

En serie virale Facebook-innlegg om at menn i hvite varebiler kidnapper kvinner for menneskehandel og salg av kroppsdeler har spredd frykt over hele USA. Det melder CNN.

Det er foreløpig ingen holdepunkter som antyder at dette faktisk skjer.

Ordfører advarer

Innleggene skapte en dominoeffekt som førte til at ordføreren i en stor amerikansk by kom ut med en advarsel basert på påstandene.

– Ikke parker i nærheten av en hvit varebil. Forsikre deg om at du har på deg mobiltelefonen i tilfelle noen prøver å bortføre deg, sa ordføreren i Baltimore, Bernard Jack Young, i et TV-intervju.

Ordføreren sier han ikke har blitt fortalt om fenomenet av politiet, men at han fikk vite om det på Facebook.

Talsmann for Baltimore politidistrikt, Matthew Jablow, sier avdelingen er klar over innleggene på sosiale medier, men at de ikke har mottatt noen rapporter om faktiske hendelser.

Bekymret for unøyaktig informasjon

Innleggene har blitt delt hundretusenvis av ganger de siste ukene og er sett av potensielt millioner av brukere. Minst én person som kjører en hvit varebil har rapportert at han har blitt trakassert som resultat av ryktene.

Byrådsleder og medformann for Baltimore City Human Trafficking Collaborative, Kristerfer Burnett, viser bekymring for at panikken rundt de hvite varebilene kan distrahere fra det bredere spørsmål om menneskehandel.

– Vi må sørge for nøyaktig informasjon der ute. Spesielt fordi Baltimore er en av kjernene for menneskehandel i landet, sier han.

Videre tar han opp Facebooks evne og manglende evne til å kontrollere spredningen av unøyaktig informasjon på plattformen deres.

Går viralt

En av dem som har publisert et slikt innlegg er Sandra Murray. Hun postet bilder av en hvit varebil utenfor en bensinstasjon på Instagram. Hun hevdet av to menn i bilen stirret på henne mens de var inne og handlet.

Murray sa at hun ikke rapporterte det til politiet fordi hun ikke hadde nok informasjon, men at hun ønsket å bevisstgjøre andre via Instagram. Innlegget hennes er delt flere tusen ganger.

Hun forteller at hun har sett lignende innlegg tidligere, men ikke trodd på dem før hun så disse mennene med sine egne øyne.

Disse innleggene har ikke bare gått viralt i Baltimore. Et innlegg av en mann i South Carolina viser et bilde av en hvit varebil med to eksterne låser.

«Hvis du ser en slik varebil ring 911, disse blir brukt for menneskehandel», stod det i innlegget med store bokstaver. Innlegget ble delt hele 151 000 ganger.