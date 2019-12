– Vi er glade for å bekrefte at de ni mannskapsmedlemmene fra MV Bonita, som ble holdt som gisler, sent fredag kveld den 6. desember ble løslatt i Nigeria, etter 35 dager i fangenskap, opplyser rederiet J.J. Ugland i en pressemelding. Der er dette selskapet som eier skipet.

Det norskeide skipet ble lørdag 2. november kapret av pirater utenfor det vestafrikanske landet Benin, og ni besetningsmedlemmer ble bortført, inkludert kapteinen.



Hele mannskapet om bord på Bonita er filippinske statsborgere. Selve skipet har fått nytt mannskap og satte kursen mot Brasil to uker etter hendelsen.

– Det er med stor lettelse vi har mottatt beskjed om at mannskapet om bord på MV Bonita nå er kommet hjem til sine familier, og at alle etter forholdene skal være i god fysisk form. Mannskapet vil nå bli ivaretatt av rederiet og filippinsk helsevesen for å sikre en helhetlig håndtering av de traumatiske opplevelsene de har vært gjennom, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, i en pressemelding.

Guineabukta, som strekker seg fra Kamerun til Liberia, har blitt et av verdens farligste havområder. Angrep på skip og bortføring av sjøfolk for å kreve løsepenger har blitt mer og mer vanlig, særlig langs kysten av Nigeria.



Piratene tvinger noen ganger skip til å legge om kursen i flere dager, lenge nok til å forsyne seg av lasten og kreve løsepenger for å sette besetningen fri.

Kapringene skaper store problemer for internasjonal skipsfart i området.

(©NTB)