Arsenal tok sin første seier på sju kamper: – Helt utrolig

Vond førsteomgang for Arsenal

Arsenal leverte en svak forestilling før hvilen. West Ham tok fortjent ledelsen etter 38 minutters spill.

Angelo Ogbonna headet ballen i mål via Arsenals Maitland-Niles etter et corner. Scoringen ble VAR-sjekket for hands før den ble godkjent.

– Igjen røk nullen for Arsenal. Det var det første på hodet fra West Ham. Ballen gikk via Maitland-Niles, og det satte Arsenals keeper Bernd Leno helt ut, sa Wikestad.

I det som ble en vondt førsteomgang for Arsenal måtte også Kieran Tierney forlate banen med skade etter en duell med West Hams Antonio i det 25. minutt. Sead Kolasinac kom inn for Tierney.

– Det så ut som om skulderen gikk ut av ledd, sa TV 2-kommentator Wikestad.

Utrolig snuoperasjon

Etter pause måtte Arsenal fremover på banen i jakten på utligningsmålet. West Ham skapte imidlertid de største sjansene de ti første minuttene av omgangen.

Så startet Arsenal den spinnville snuoperasjonen.

18-åringen Gabriel Martinelli, som startet sin første kamp for Arsenal i Premier League, fikk ballen utenfor 16-meteren og bredsidet inn 1-1-scoringen for Arsenal etter en times spill.

Bare seks minutter senere fikk Nicolas Pépé ballen på kanten av 16-meteren. På vakkert vis skrudde han ballen i mål og Arsenal opp i 2-1-ledelse.

– Dette var det han ble kjøpt for. Han har scoret på frispark og straffespark, men scoringen mot West Ham var hans første spillemål for Arsenal. Og for en perle av et mål, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad om 2-1-scoringen.

Men Arsenals snuoperasjon var ikke komplett. Tre minutter etter 2-1-scoringen spilte Arsenal seg vakkert gjennom West Ham-forsvaret. Pierre-Emerick Aubameyang fikk til slutt ballen i feltet, og satte inn 3-1-scoringen for Arsenal på hel volley.

På ni minutter hadde Arsenal snudd 0-1 til 3-1. Arsenal vant kampen 3-1 og tok sin første seier på de sju siste kampene i Premier League.