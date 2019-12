ESA oppretter klagesak mot Norge etter krav om at 12-åring må ha egen inntekt

– Det vil være en fornuftig løsning at vedtaket gis utsatt iverksettelse, og at man benytter anledningen en rettssak vil gi til å hente inn en uttalelse fra Efta-domstolen, sier Arnesen.

Familiens advokat venter nå på svar fra UNE.

– Vi venter på svar både på vår begjæring om utsatt iverksettelse og vårt varsel om stevning, så vil vi ta stilling til hva vi vil gjøre videre etter at vi får et svar fra dem.

– Er det en gledelig nyhet at ESA vil se på dette?

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det en gledelig nyhet før det er avklart hva som vil skje med familien i Norge.

UNE vil i dag ikke svare på spørsmål om det er aktuelt med utsatt iverksettelse av utsendingsvedtaket.

– Høl i hue

Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets innvandingspolitiske talsperson, mener UNEs vedtak i saken er "høl i hue".

– Vi skal ha en streng innvandringspolitikk, men vi må også ha en rettferdig og forutsigbar innvandringspolitikk folk forstår, sier han til TV 2.

Gharahkhani har i dag sendt et skriftlig spørsmål til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr om saken.

Men Justisdepartement mener saken ikke ligger hos dem, fordi den handler om EØS-regler.



De har derfor sendt spørsmålet videre til Arbeids- og sosialdepartementet. Men heller ikke der ønsker de å kommentere saken - før de har svart Stortinget på spørsmålet fra Arbeiderpartiet.

– Kjipt mot familien

Også Abid Raja (V) reagerer på saken.

– Jeg syns det er veldig kjipt mot den familien at systemet blir så rigid at man ikke klarer å se enkeltindividers behov og utøve et godt faglig skjønn, sier Raja.

Han er glad for at det er politisk enighet om en innvandringssak mellom Venstre og Frp. For lørdag gikk Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim ut mot UNE og mente de tolket regelverket i denne saken for firkantet.

– Her er intensjonen om at familien kan forsørge seg selv oppnådd, og da mener jeg man må få tilpasset reglene slik at familien får bli, sa Helgheim til TV 2.