Rapporten som ble offentliggjort av generalinspektørens kontor mandag, undergraver president Trumps påstander om at han var offer for en heksejakt.

Granskingsrapporten slår nemlig fast at det ikke finnes noe bevis for at FBIs etterforskning ble utført med politisk slagside.

Organet får imidlertid kritikk på flere punkt i etterforskningen.

De nyanserte funnene i granskingsrapporten kan derfor ikke sies å være et klart forsvar verken av Trumps tilhengere eller kritikere.

Bekrefter avlytting

I rapporten avsløres det også for første gang at FBI sendte en informant for å ta opp en samtale med et høytstående medlem av Trumps valgkampstab som ikke selv var gjenstand for Russland-granskingen.

Rapporten konkluderer også med at FBI var berettiget til å avlytte en tidligere Trump-rådgiver.

Granskerne tilbakeviser teorier og kritikk av FBI som Trump og hans tilhengere sto bak, samtidig som de påpeker at føderale etterforskere gjorde feilvurderinger i saken.

Avviser konklusjonen

Trumps egen justisminister William Barr avviser generalinspektørens konklusjon om at det var tilstrekkelig bevis for å starte FBIs gransking.

Barr har håndplukket statsadvokat John H. Durham og bedt ham lede en separat gransking av Russland-etterforskningen.

