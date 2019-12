Dagene fremover krever nøye planlegging for bilister og turgåere. Sør-Norge vil bli rammet av mange vinterstormer.

– Det vil blåse opp vind i storm styrke i fjellene i Sør-Norge, og langs kysten på Vestlandet, sier vakthavende meteorolog hos Storm, Stig Arild Fagerli.

Han opplyser at det kraftigste været vil komme tirsdag ettermiddag og kveld.

– Den heftigste nedbøren kommer idet fronten passerer tidlig tirsdag kveld, sier han.

Verst i vest

Høyfjellene på Vestlandet vil få aller mest nedbør. Der kan det komme opp mot en halv meter med snø.

Det er muligheter for sterk storm flere steder tirsdag. De vil finne sted på de typiske værutsatte stedene som Kråkenes, Feie og Rogalandskysten.

– Nesten hele Sør-Norge vil få trøblete kjøreforhold i høyfjellet, med masse vind og nedbør. Det blir verst når mørket faller, sier Fagerli.

Han anbefaler å følge med på værmeldinger og sjekke vegvesenet hvis man skal kjøre over fjellet.

– Jeg ville enten slått fra meg planen om å kjøre over fjellet tirsdag ettermiddag, eller gjort grundig research, sier han.

Han legger til at han ville også ventet med å begi seg ut på toppturer tirsdag ettermiddag.

Meteorologisk institutt har sendt ut flere gule farevarsler, grunnet det kraftige lavtrykket som kommer innover Sør-Norge.

Et kraftig lavtrykk kommer innover #SørNorge i løpet av tirsdagen, og vi har farget store områder med gule farevarsler ⚠️ Kort oppsummert: Mye snø i fjellet og kraftig vind både langs kysten og i fjellet.

Resten av landet

Man vil også kunne merke vinden godt på Østlandet, men det blir sannsynligvis ikke storm der.

– Det blir en rolig start på dagen på Østlandet tirsdag. Det øker på med sørlig vind, og i løpet av kvelden kommer nedbøren i form av regn, sier Fagerli.

Utover natt til onsdag vil vinden ta seg opp, og det vil komme sterk kuling fra sørlig retning utsatte steder langs kysten. Vinterstormen i Sør-Norge påvirker også været i nord, men ikke i like kraftig grad.

Nordlendingene vil trolig slippe unna storm. De vil få en roligere tirsdag, med unntak av deler av Finnmark.

– Det vil muligens danne seg et polar lavtrykk langs kysten i Finnmark, sier meteorologen.

Roer seg for alvor

Norges kaldeste punkt vil sannsynligvis bli Indre Troms, med hard konkurranse fra indre deler av Østlandet.

Det vil være en urolig værtype i hele landet utover uken.

– Det kan komme perioder med vind i storm styrke langs kysten i Nordhordland og Sogn og Fjordane torsdag, sier Fagerli.

Prognosene viser at det urolige været vil for alvor roe seg sent torsdag, eller tidlig fredag.