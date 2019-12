– Luften og vannet var glovarmt. Alle fikk brannskader

I utbruddet ble aske sendt 3600 meter opp i lufta.

Cruiseturister

Mange av dem som var på øya under utbruddet, var cruiseturister fra skipet Ovation of the Seas. Det bekrefter Royal Caribbean, som eier skipet.

– Vi vil tilby all mulig assistanse til våre gjester og lokale myndigheter, heter det i en uttalelse fra rederiet.

Skipet med plass til rundt 4000 passasjerer, seilte fra Sydney i forrige uke og skulle etter planen legge til kai i New Zealands hovedstad Wellington mandag kveld. I stedet holder skipet seg i området over natten til situasjonen er mer oversiktlig.

Det norske investeringsselskapet Awilhelmsen var i 1968 en av tre grunnleggere av Royal Caribbean og eier i dag 12 prosent av selskapet.

Ubebodd øy

Ifølge GeoNet , som overvåker vulkanene på New Zealand, ble farenivået for vulkanutbrudd på øya oppjustert fra en til to, på en skala som går til fem der nivå fem utgjør et stort utbrudd, 18. november.

I løpet av ukene etter ble det registrert økt aktivitet. Etter mandagens utbrudd oppjustert GeoNet farenivået til fire, og senket til tre da utbruddet var over.

White Island, også kalt Whakaari, er en ubebodd vulkansk øy i bukta Bay of Plenty nord for Nordøya. Vulkanen er en av landets mest aktive. Øya besøkes jevnlig av små grupper turister.

Mange spør seg hvorfor folk har fått lov til å gå i land på øya etter at farenivået ble oppjustert i forrige måned.

Vulkanolog Brad Scott ved forskningsinstitusjonen GNS Science forklarer at farenivået ofte har blitt oppjustert og deretter senket igjen uten at det har skjedd utbrudd. Det har heller ikke vært store ulykker som omfatter turister tidligere, men det har vært noen farlig nær-situasjoner, opplyser Scott.

