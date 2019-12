Aftonbladet siterer en pressemelding fra Det svenske skiforbundet. Den sier at Frida Karlsson nå må kutte ned på treningen og ikke vet når hun kan konkurrere igjen.

Årsaken er resultatene etter en helsekontroll i forrige uke. TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad sier han ikke er overrasket.

– Først og fremst er det bra det også i dette tilfellet tas grep. Etter kun å ha fulgt situasjonen fra utsiden, er jeg ikke overrasket. Men det er gledelig at det tas tak hos også hos «brorfolket» andre siden av grensen. Det som er spesielt viktig her, det er at Frida er en ung utøver som er første års senior. Da er det veldig viktig at hun får god oppfølgning med tanke at hun skal få en lang god og skikarriere, og ikke minst en kropp som fungerer bra i mange, mange år fremover, sier Soleng Skinstad.

– Helsen er viktigst

20-åringen sammenlignes med Therese Johaug og regnes som et av de største talentene i langrenn. Men hun har slitt i sesongstarten og sto over helgens verdenscup på Lillehammer.

Tilfellet hennes minner mye om det som gjør at Norges Ingvild Flugstad Østberg har fått startnekt så langt i sesongen,

– Frida er veldig målbevisst og ambisiøs og vil veldig mye med sin idrett. Det er rett og slett blitt for intensivt og for mye. Nå må hun ta et steg tilbake for å gjennvinne balansen. Helsen er viktigere enn idrettsprestasjoner, sier landslagslege Magnus Oscarsson i pressemeldingen.

Karlsson selv tar beskjeden tungt.

– Jeg er veldig lei meg og skuffet. Det er lett å bli stresset, men man må tenke langsiktig. Jeg skal gjøre alt jeg kan for snart å være tilbake i konkurranse, samtidig som jeg vil holde på i mange år fremover, sier hun.

Landslagslegen vil ikke si noe om når man kan forvente Karlsson tilbake i konkurranse. Han sier at overgangen fra juniorlandslaget til A-landslaget, med den økte belastningen det medfører, kan være en av årsakene til at det nå har gått galt.

Petter Soleng Skinstad tror ikke vi får se Karlsson konkurrere mer i år.

– Det er vanskelig å si hvor lang tid hun trenger for å komme på den rette siden igjen. Men også her håper jeg at det tas god tid og at dette gjøres skikkelig. Da forventer jeg Tour De Ski ryker for henne. Dermed vil altså Sverige gå uten sine to store profiler, Frida Karlsson og Ebba Andersson i det som blir et av det største høydepunktet denne sesongen, påpeker han.

20-åringen slo for alvor igjennom under Seefeld-VM i februar. Der tok hun tre medaljer. I tillegg til gull på stafetten, ble det sølv og bronse på henholdsvis 10 kilometer klassisk og 30 kilometer friteknikk.

Tidligere i dag kom meldingen om at Ingvild Flugstad Østberg heller ikke blir klar til helgens TV 2-sendte verdenscup fra Davos. Hun har siden 21. november hatt startnekt fordi hun ikke har oppfylt alle kravene i helseattesten som kreves for å få gå for landslaget.