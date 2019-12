Den 31 år gamle britiske skuespilleren John Bradley er mest kjent for sin rolle som Samwell Tarly i den verdenskjente serien Game of Thrones.

I en fersk episode av «The Blank Podcast», innrømmer Bradley at han har blitt så påvirket av karakteren sin at han har utviklet taleproblemer og prestasjonsangst. Det melder Daily Mail.

– Sam hadde en traumatisk barndom og led mye. Det manifisterte seg gjennom stamming og noen ganger rykninger, sier Bradley til vertene Giles Paley-Phillips og Jim Daly.

I bøkene og TV-serien er Sam karakterisert som svak, feig og overskygget av en dominerende far.

Det var Bradleys arbeid med å komme inn i denne nervøse karakteren, som resulterte i at han utviklet disse uheldige trekkene.

– Jeg utviklet stamming som jeg ikke hadde kontroll på. Det er vanskelig nok å være skuespiller uten å måtte tenke kvelden før, at dette manuset kommer til å utløse stammingen. Jo mer jeg tenkte på det, jo verre ble det, sier han.

Bradley forteller at det finnes opptak hvor han står og ikke får frem et ord i fem minutter, ved siden av andre skuespillere.

– Jeg husker en scene hvor jeg kom inn med Kit Harrington. Han spør meg om jeg kan komme inn litt raskere. Jeg svarer at jeg virkelig ikke klarer, sier han.

– Så gode som mine kolleger var, antok de at det var fordi jeg hadde glemt replikkene mine.

Skuespilleren sier at stammingen og prestasjonsangsten påvirket han når han gikk på opptaksprøver for andre roller i ettertid av Game of Thrones.

– Mot slutten av Game of Thrones-reisen dukket stammingen opp i tilfeller hvor jeg ikke var i karakter. Jeg tror folk trodde det var en del av meg, men det var det ikke. Det var prestasjonsangst, sier han.

Bradley forteller at det tok tid å komme seg ut av det, men det trekkene forsvant over tid.