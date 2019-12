Knallhardt kjør mot Høie i luftambulansesaken

– Det er uansvarlig og vil bare forverre situasjonen og skape enda større usikkerhet. Jeg er derfor glad for at heller ikke Ap støtter et slikt forslag, sier Høie.

Han sier debatten om dette bør komme på bakgrunn av en utredningen som skal være klar innen utgangen av 2020.

Uaktuelt for Frp

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen gikk imidlertid allerede mandag ut med en klar beskjed om at det er uaktuelt for Frp å ta luftambulansetjenesten tilbake i offentlig regi.

– Nå må operatøren levere i henhold til kravene i kontrakten. Dette er fordelen med at ambulansetjenesten er konkurranseutsatt, sier hun.

– Det eneste som betyr noe nå, er å få beredskapen på plass. Det ligger ingen prestisje i denne kontrakten for vår del, pasientens trygghet og sikkerhet er viktigst, legger Bruun-Gundersen til.

Høie er ikke like kategorisk og anbefaler å lytte til ekspertutvalget.

– Det vil være fordeler og ulemper med begge modellene, sier han.

Lederskifte

Leder for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, skal over i en ny lederstilling i Babcock Aviation.

Asgeir Nyseth tar over etter Skog-Andersen opplyser selskapet i en pressemelding mandag.

