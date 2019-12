David møtte kjæresten sin fra konsentrasjonsleiren etter 72 år. Han hadde ett spørsmål

Da ryktene om frigjøring begynte å gå, avtalte de to å møtes på et bestemt sted i Warszawa.

Wisnia ble sendt til Dachau konsentrasjonsleir i desember 1944 og videre ut på dødsmarsj gjennom det iskalde Polen. Underveis kom han over en spade, slo til en SS-soldat i hodet og stakk av. Han gjemte seg på en låve og dagen etter møtte han på soldater fra den legendariske amerikanske fallskjermdivisjonen, 101st Airborne, kjent blant annet fra TV-serien «Band of Brothers».

Soldatene tok ham til seg - ga ham våpen - og lot ham kjempe side om side med dem i krigens siste dager. Han fikk også være med på å ta tyske krigsfanger og avhøre dem. Da krigen var over, bestemte han seg for å reise til USA hvor moren hans allerede bodde. Han ville vende ryggen til Europa for alltid og bli 110 prosent amerikansk.

Hemmelighold

Wisnia brukte mesteparten av sitt voksne liv til å legge oppholdet i konsentrasjonsleiren bak seg. Familien fikk vite lite om hva han hadde opplevd. Han jobbet hardt for å bli kvitt den polske aksenten. Hans eldste sønn fikk ikke engang vite at faren ikke var født i USA før han var i tenårene.

Da Wisnias barn ble voksne, ville de vite mer, og jobbet hardt for å få faren til å dele sin opplevelse. Litt etter litt åpnet han seg. Det resulterte i boken «One Voice, Two Lives: From Auschwitz Prisoner to 101st Airborne Trooper» i 2015. Han fortalte dem også om kjæresten Zippi.

Flere år etter krigen hørte Wisnia via en felles bekjent at Zippi befant seg på reise i New York - ikke langt unna hvor han selv bodde. Vennen arrangerte et møte, men Zippi møtte ikke opp. Han fikk høre at Zippi fikk kalde føtter ettersom de begge var gift, og tenkte ikke mer over det. Men det var et spørsmål som gnagde Wisnia i alle år:

Hvordan overlevde han Auschwitz? Hadde Zippi noe med det å gjøre?

Wisnias familie ble større, og barna vokste opp. En av sønnene ble rabbiner og interesserte seg for farens historie. De forsøkte å følge med på Zippis liv gjennom felles bekjente, og i 2016 tok de kontakt.

Da gikk hun endelig med på å møte sin tidligere elsker igjen. Det hadde gått 72 år.

Gjenforeningen

Wisnia var stille hele veien på vei til leiligheten i New York hvor de skulle møtes, skriver New York Times.

Da de kom inn, fant de Zippi liggende til sengs, i et rom fylt med bøker. Hun hadde vært alene siden mannen døde i 1996, og hun hadde aldri fått barn.

GJENFORENINGEN: Det tok 72 år før David Wisnia og Helen «Zippi» Spitzer møtte hverandre igjen. Helene giftet seg og skiftet navn til Helene

Hun var svaksynt og hørte dårlig og hun kjente ikke Wisnia igjen før han kom svært nær.

– Øynene hennes ble store. Det var som de fikk liv igjen, forteller Wisnias sønn, Avi Wisnia (37), til New York Times.

Så begynte ordene å strømme ut mellom de to aldrende menneskene. Hun spurte Wisnia om han hadde fortalt familien sin om henne, og fniste. Han fortalte om sin tid med de amerikanske soldatene etter han forlot leiren. Zippi fortalte at hun hadde giftet seg med en FN-mann og at hun hadde levd et liv med humanitært arbeid rundt om i verden.

Spørsmålet

Gjenforeningen varte i to timer. Ikke før på slutten klarte Wisnia å spørre:

– Gjorde du noe som fikk meg til å overleve Auschwitz så lenge?

Zippi holdt opp en hånd og viste fem fingre.

– Jeg reddet deg fem ganger, sa hun.

– Jeg visste hun ville gjøre det, sa Wisnia til barnebarna som var med på møtet. – Det er helt utrolig. Utrolig, sa han ettertenksomt.

Ventet

Men det var ikke alt. Zippi fortalte også at hun hadde reist til Warszawa som avtalt.

– Jeg ventet på deg, sa hun.

Hun fortalte stille at hun hadde elsket ham. Han svarte at han hadde elsket henne også.

Før han gikk, ba hun ham om å synge for ham, og han tok hånden hennes og sang en ungarsk sang hun lærte ham under et av de hemmelige møtene i leiren.

Wisnia og Zippi så hverandre aldri igjen. Hun døde i 2018, hundre år gammel.

Fortalte aldri noe

En rekke historikere har intervjuet Zippi opp gjennom årene - og intervjuer med henne er publisert i boken «Approaching an Auschwitz survivor». Til tross for timelange detaljerte intervjuer nevnte hun aldri Wisnia med ett ord.

– Det er ikke overraskende for meg at fanger i Zippis posisjon fikk en del friheter, og at de kunne bruke sin innflytelse til å redde folk, sier professor Atina Grossmann ved Cooper Union i New York.

– Men for hver person du reddet, ble en annen dømt. Du måtte være veldig forsiktig, sier han.

I en verden med økende antisemittisme føler Wisnia nå at det haster å dele sin historie. Wisnia snakker om sin tid i Auschwitz på møter og seminarer hver måned.

I januar skal han reise tilbake til Auschwitz for å synge på 75-års-jubileet for frigjøringen. Han var også tilstede på 70-årsjubileet, men han regner med det er færre overlevende å treffe denne gangen.