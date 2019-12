NTB har vært i kontakt med kilder i Det internasjonale håndballforbundet (IHF). Disse ønsker å være anonyme, men det kommer trolig en uttalelse fra IHF tidlig tirsdag lokal japansk tid.

Russland spiller mot Montenegro i hovedrunden tirsdag. Onsdag avsluttes hovedrunden for russerne. Fredag går semifinalene.

IHF skal være i en prosess der forbundet vurderer bruken av det russiske flagget og nasjonalsangen videre i VM.

På grunn av en ankefase i dopingsaken som løper til etter VM, blir ikke russerne kastet ut av mesterskapet.

Verdens antidopingbyrå (WADA) besluttet mandag å utestenge Russland fra internasjonale idrettsmesterskap de fire neste årene. Bakgrunnen er manipulasjon av dopingprøver og det mange kaller «statsdoping» i Russland.

– Det er veldig trist for idretten. Jeg fikk akkurat vite om det, så jeg skal ikke si så mye om det nå. Det er trist for de som er rene. Jeg er ingen dommer, men jeg er mot doping og mener det skal straffes, sa Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2 etter seieren over Sør-Korea mandag.

VM-vinneren i håndball er sikret OL-plass. Skulle Russland ta tittelen, kan det bli en ubehagelig ventetid før lekene i Japan neste år.

WADAs beslutning betyr at Russland ikke får arrangere OL-kvalifisering i kvinnehåndball dersom deres lag må gjennom det.

