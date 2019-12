Martin ble lovet klokke til 2500 kroner av Telia: - Jeg føler meg som en kasteball

I mars hadde Telia en kampanje der du fikk med smartklokken Huawei Watch GT Active til en verdi av 2490 kroner, hvis du kjøpte en Huawei P30 mobil.

– Siden både mobilen og smartklokken min var klar for utskiftning, og jeg hadde lyst til å ha klokke og mobil i samme merke, passet kampanjen perfekt, sier Martin Hansen.

Se TV 2 hjelper deg gratis på Sumo

Martin fikk beskjed om å registrere mobilkjøpet på Huawei sine sider, og kort tid etter kom en e-post fra Huawei om at klokken ville være i postkassa hans om 2-3 uker.

Da Martin tok kontakt med TV 2 hjelper deg i november, et halvt år etter at han var lovet klokka, hadde den ennå ikke kommet.

Kasteball mellom Telia og Huawei

– For meg er det like mye en prinsippsak som pengene, med tanke på all tiden jeg har brukt på å purre på klokka. Teknikk blir fort utdatert, og når Huawei reklamerer med at det nå kommer en oppdatert versjon av klokka, da er det ganske irriterende, sier Hansen.

To ganger har Martin vært i kontakt med Telia og gitt beskjed om at han ikke har fått noen smartklokke, sist gang i november. Begge ganger fikk han beskjed om at han måtte henvende seg til Huawei.

Men til tross for stadige runder med e-poster der Huawei gjentok løfter om klokka skulle komme, har ingenting skjedd.

– Det er jo Telia som har solgt meg telefonen, så jeg mener de må ta en handling her istedenfor å skyve problemet over på meg. Jeg føler jeg blir en kasteball mellom to selskaper, sier han.

Telia har ansvaret

Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet er krystallklar.

– I kampanjen ser vi tydelig at det er Telia som tilbyr en Huawei Watch GT på kjøpet. Det står ingenting her om at den kommer fra eller må hentes hos Huawei, så det er Telia som har ansvaret for at Martin får klokka, sier han.

Til TV 2 hjelper deg beklager Telia at Martin har måttet vente så lenge på smartklokken.

– Vi tenkte i utgangspunktet at dette var en Huawei-kampanje vi videreformidlet, så her har ikke avtaleforholdet vært tydelig nok. Og siden vi ikke har klokken i vårt sortiment var det naturlig tjenestevei for oss å be kunden henvende seg til dem, sier Ellen C. Scheen, informasjonssjef i Telia.

Nå ønsker de likevel å gjøre opp, og gir Martin et beløp som tilsvarer klokkens verdi.

– Martin er jo vår kunde, så nå skal vi gå opp veien for å passe på at våre kunder bli ivaretatt bedre i slike situasjoner, versus å bli sendt til en tredjepart som her, sier hun.

Også Huawei beklager, og sender en GT 2 i posten til Martin Hansen.