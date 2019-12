Ekteparet Corinne og Robert Johnson fra den lille byen St. Peter i staten Minnesota, var gift i hele 68 år.

Corinne (87) gikk bort 24. november. Dagen etter fulgte Robert (85) med.

– Jeg spurte pappa hva han ville om mamma døde. Han svarte at han ikke ønsket å leve uten henne, sier ekteparets sønn, Brent Johnson, til TV 2.

Hemmeligheten bak suksessen

Ekteparet møttes da de var tenåringer, fordi Robert var Corinne sin brors beste venn. På den tiden var det mest vanlig å møtes gjennom felles venner og slektninger.

De giftet seg i 1961, og fikk syv barn sammen.

Der vokste de opp på familiens gård, hvor Robert jobbet som bonde. Corinne arbeidet som husholderske, men senere i livet jobbet hun på gården med sin ektemann.

Å jobbe for et ekteskap i 68 år er ikke lett. Hemmeligheten bak forholdets suksess, var tro og Roberts tålmodighet.

– Det viktigste jeg lærte av mine foreldre er å ha respekt for seg selv og andre. Behandle andre slik man selv vil bli behandlet, sier Brent.

Han legger til at hardt arbeid også var viktig for dem.

NORSK: Ekteparets sønn Brent Johnson også iført norsk strikkegenser. Foto: Privat

– Pappa sa ofte at hvis noe er verdt å gjøre, er det verdt å gjøre det bra. Det gjelder både karriere og relasjoner, sier han.

Ikke redde for dø

For noen år siden snakket Brent med sine foreldre om døden.

– Mine foreldre var ikke redde for å møte døden. Religion var en viktig del av livet deres, og de visste at det fantes en plass for dem i himmelen, sier Brent.

Robert fortalte sin sønn i 2019 at han var forberedt på å dø. Han hadde levd et langt og godt liv.

Både Corinne og Robert døde av naturlige årsaker. Hun hadde en hjertefeil, og en pacemaker som ikke fungerte som den skulle. Han hadde lungekreft, og døde av komplikasjoner i forbindelse med behandling.

– Selv om de døde av naturlige årsaker, har jeg vanskelig for å tro at det er tilfeldig at de gikk bort med én dags mellomrom, sier Brent.

Til ære for Corinne og Robert har familien opprettet et minnefond i deres navn ved Scandinavian Grove Lutheran Church, hvor ekteparet deltok i gudstjenester i 68 år sammen.