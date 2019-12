Slik reagerte Esther Skogen (97) da hun fikk beskjed om at hun må vente i tre år, altså til hun blir 100, før hun kan få et nytt høreapparat gratis.

97-åringen mistet trolig høreapparatet på sykehjemmet der hun bor.

Noe av livsgleden tatt vekk

Nå bruker hun et gammelt høreapparat på det ene øret, men det fungerer ikke så godt.

– Jeg kan ikke være med i en samtale sånn skikkelig, og sier bare «jeg hører ikke, jeg hører ikke», sier hun.

– En del av livsgleden min er tatt vekk, legger hun til.

Vil leve et skikkelig liv

Et nytt høreapparat er det Esther ønsker seg mest av alt.

– Det er mitt høyeste ønske å kunne leve et skikkelig liv. Jeg håper jo, jeg er optimist. Jeg er glad i livet så jeg vil gjerne leve, sier Esther.

På Ulset sykehjem, der Esther bor, har de prøvd å hjelpe henne med et nytt høreapparat, men uten å lykkes.

– Vi har jo virkelig ønsket å hjelpe Esther. Hun er jo en fantastisk dame, sosial og utadvendt, og har veldig stor glede av dialog med andre, sier avdelingsleder Merete Møster.

SOSIAL: Esther slår av en prat med avdelingsleder på sykehjemmet, Merete Møster. Foto: Ørnulf Riisnæs

Sosial og sprek

Den spreke 97-åringen er opptatt av å holde seg i form og prøver å bruke trimsyklene på sykehjemmet hver dag.

– Det hjelper på føttene mine. Nå kjenner jeg godt at jeg ikke har syklet på to dager, sier hun.

Esther har nylig fått en medalje i sykkel-VM for eldre.

– Det var veldig kjekt. Jeg ble jo glad. Jeg trodde jo ikke at jeg skulle få medalje. Min datter har fått den opp på veggen, forteller hun.

Strenge regler

Når Esther kontakter TV 2 hjelper deg, viser det seg at reglene er slik at man kun kan få et nytt høreapparat etter seks år - med noen unntak. Vi ønsker likevel å hjelpe Esther med å få et nytt apparat før hun blir 100.

TV 2 hjelper deg oppdager at 97-åringen faktisk har krav på et nytt høreapparat i og med at det gamle høreapparatet som hun har hatt i seks år, skal skiftes ut. Det har også kommet nye modeller på markedet som vil forbedre hørselen hennes.

Får likevel hjelp

TV 2 hjelper deg prøver dermed å få en fortgang i prosessen. Esther trenger å signere en ny søknad og vil bli innkalt til Høresentralen på Haukeland sykehus for tilpasning av et nytt høreapparat.

– Det er jo et strengt regelverk når det gjelder utdeling av nye høreapparat, men i dette tilfellet så viste det seg at det var mulig likevel grunnet ny teknologi. Det er vi jo veldig glade for, sier Møster.

Gleder seg enormt

TV 2 hjelper deg lar avdelingslederen på sykehjemmet overbringe den gode nyheten. Takknemligheten er stor.

– Åh, det er nesten ikke til å tro, men jeg er veldig glad og lykkelig. Jeg føler at jeg får en helt annen tilværelse og jeg kan snakke vanlig med folk, sier Esther.

– Jeg kan ikke takke nok. Det kommer til å glede meg enormt, avslutter den spreke 97-åringen.