Mandag i forrige uke ble politiet i Tromsø varslet om funn av en barnevogn, og spor som førte ned til vannet ved Fagereng på Tromsøya.

Da nødetatene kom frem fant de en kvinne på 27 år, samt tre barn på fire, syv og ett år livløse i vannet.

Kvinnen og de to barna døde av skadene.

27-åringen ble obdusert på fredag. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at hun døde av drukning og alvorlig nedkjøling.

Det skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

På søndag møtte over 1.500 personer opp i Tromsø sentrum for å minnes personene som ble funnet i sjøen. Barnas far takket for støtten.

– Det betyr mye for faren at Tromsø stiller opp på denne måten og viser sin kjærlighet og omsorg til ham. Sammen blir man sterkere, sa farens bistandsadvokat Erik Ringberg.