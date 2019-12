Første flylege sier opp jobben

Den første oppsigelsen på grunn av ambulanseflymangelen i Nord-Norge har nå kommet på bordet.

Den unge legen, som ønsker å være anonym, har jobbet tre år i luftambulansetjenesten – senest som overlege og har vært på rundt 70 oppdrag.

Han stortrives i jobben, men etter at Babcock overtok som operatør i juli i år, kan han ikke forsvare jobben som overlege i luftambulansetjenesten lenger.

– Jeg finner meg ikke i at vår nye operatør er så useriøs med flysikkerhet. Etter noen måneders flyging med ny operatør synes jeg at flysikkerheten føles så nedprioritert, at jeg ikke lenger ønsker å være en del av videre tjeneste. Både for min egen del, min familie/barn, mine venner i flycrewet og pasientene vi henter, skriver flylegen i oppsigelsesbrevet.

– Svært bekymret

Mads Gilbert, som uttaler seg på vegne av sykehusdirektør Anita Schumacher på UNN, mener det er bekymringsfullt at Babcock har kjent til de tekniske utfordringene i flere måneder, uten å ha orientert UNN som arbeidsgiver for leger og sykepleiere.

– Vi har et tungt arbeidsgiveransvar for våre flysykepleiere og leger som er i lufta både i fly og helikopter. Når det gjelder ambulanseflyene så er vi svært bekymret, og vi ser at den bekymringen ikke minst kommer blant legene og sykepleierne. De føler seg usikre og vi har allerede fått den første oppsigelsen fra en av våre unge, dyktige flyleger på grunn av at han føler seg usikker i tjenesten, sier Gilbert.

Flere har varslet oppsigelser

Gilbert sier at også flere har varslet oppsigelser, noe som fører til en stor bekymring.

– Vi ønsker selvfølgelig 100 prosent påregnelig sikkerhet i disse operasjonene. Det er lett å forstå at man føler seg utrygg nå. Og det er enda lettere å forstå at alle som jobber i denne tjenesten vil komme hjem, når de er ferdig på vakt. Det gjelder de ansatte, våre ansatte og det gjelder pasientene og deres familier. Så det er et udiskutabelt krav at det skal være fullt forsvarlig og trygt, så vi forstår godt de som nå er redde, sier Gilbert.

– Sikkerhet foran alt

Babcock understreker at de setter sikkerheten først. De ønsker ikke kommentere innholdet i den unge legens oppsigelse.

– Babcock setter alltid sikkerheten foran alt. Det er derfor vi har satt fly på bakken inntil vi har funnet årsaken til feilene. Vi har satt inn alle tilgjengelige ressurser, og jobber også tett med fabrikanten om dette, sier sjef for flyoperasjoner i Babcock, Hans Skog-Andersen, til TV 2.