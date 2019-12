I begynnelsen av februar skal Høyesteretts storkammer behandle i alt fire ankesaker, blant annet en dom om omsorgsovertakelse og omfanget av samvær. De tre andre sakene gjelder avslag på ankebehandling i lagmannsretten.

Høyesteretts avgjørelse kan føre til en ny praksis i både tingretten og lagmannsretten i slike saker framover, særlig når det gjelder samværsbetingelser, ifølge førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Marianne Vollan.

Nye føringer

– Vi vil få en prinsipiell tilnærming. Jeg har stor tillit til at vi vil få nye føringer som blir viktige for vårt videre arbeid med disse sakene, sier Vollan til NTB.

I september i år slo EMD fast at Norge krenket menneskerettskonvensjonen i en sak som gjaldt tvangsadopsjon av et barnevernsbarn. I november fikk Norge en ny korreks i en sak der et foreldrepar ble fratatt omsorgen for sin nyfødte datter i 2015. Ytterligere drøyt 20 klager er kommunisert fra EMD til Norge.

EMD har vært særlig kritisk til den norske praksisen med strenge betingelser for samvær ved omsorgsovertakelse.

Stor betydning

– Dommene fra EMD får direkte betydning for praksis i behandlingen av nye saker, sier Vollan, som framholder at det er iverksatt flere tiltak for å heve kompetansen hos dommere.

Ved behandling i storkammer settes Høyesterett med elleve dommere i stedet for fem, som er det vanlige. Behandling i storkammer kan etter loven besluttes i saker av «særlig viktighet».

De fire ankesakene skal behandles samlet fra 4.–7. februar.

(©NTB)