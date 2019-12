Mener rusmisbrukere er «bortskjemte»: – Det verste vi gjør, er å synes synd på dem

«Petter Uteligger – Femundløpet» er en dokumentar som handler om Are Lerstein, som tidligere var rusavhengig.

Etter at han fikk livet på rett kjøl, startet han en forening som kalles «Medvandrerne».

– Jeg vet hva som skjer om man ikke har et nettverk eller en mening med livet når man blir rusfri. Det går galt hver gang, og man går tilbake til sitt destruktive liv. For meg ble redningen naturen. Jeg tenker minst mulig på hva som hadde skjedd om jeg ikke hadde hatt naturen. Jeg burde vært i en kiste for lenge siden, sier Lerstein til TV 2.

I videoen øverst i saken, kan du se alle forberedelsene Lerstein og Nyquist gjør før løpet.

– Rusavhengige er bortskjemte

Skogen har bestandig vært et fristed for ham. Da han var i behandling for rusavhengighet i 2002, fikk han selv kjøre Femundløpet. Det var da han fikk ideen om å gi andre med rusproblemer muligheten til å kombinere hardt, fysisk arbeid og naturopplevelser.

– På Femundløpet blir ingen behandlet som rusavhengige, men som frivillige alminnelige folk. Og mennesker, som vi er.

Målet med Medvandrerne og arbeidet rundt Femundløpet, er å hjelpe andre som har hatt det vanskelig i livet til å få en normal hverdag igjen. Derfor arrangerer Lerstein felles turer, hvor de tidligere rusavhengige og kriminelle kan kjenne på ansvar ved å jobbe frivillig.

^ FEMUNDLØPET: Are Lerstein og Petter Nyquist tok med seg tidligere rusavhengige i skogen. Foto: Vidar Nordli-Mathisen / TV 2

– Rusavhengige i Norge er veldig bortskjemte. Ingen kan kalle seg en uteligger i Norge. Vi får jo varme og mat der vi går. Dermed fortsetter man på en måte å være ansvarsløs. Det er derfor jeg gir de som kommer til meg tøffe oppgaver under Femundløpet. Det verste vi kan gjøre, er å synes synd på og stakkarsliggjøre dem.

I dokumentaren ser man at 60 personer med rusbakgrunn sørger for at alt funker som det skal når 120 hundespann kommer inn i løpet av en periode på 12 timer, på det aller største sjekkpunktet. Dette blir dermed en av de mest krevende oppgavene i løpet av et svært anerkjent hundeløp.

STOR GJENG: I dokumentaren sier de rusavhengige at de setter pris på tilliten som ble vist under løpet. Foto: Petter Nyquist / Privat

– Jeg forteller dem at de ikke får noe annet tilbake enn respekt, veiledning og en naturopplevelse. Når vi gjør undersøkelser i etterkant av Femundløpet, sier alle at det som betyr mest med turene er at de kan gi tilbake til samfunnet. Alle mennesker er ressurser, og alle mennesker ønsker å føle seg verdifulle.

Hyller initiativet

Petter Nyquist, kjent fra TV 2-serien «Petter Uteligger», følger gjengen fra de møtes før avreise i Asker til løpet er ferdig fem dager senere.