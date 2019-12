Den østerrikske byen Salzburg koker før den avgjørende gruppespillskampen mot Liverpool.

I sentrum for det hele er en 19-åring fra Jæren. Erling Braut Haaland - mannen med åtte Champions League-scoringer hittil i år - er Salzburg-spilleren alle vil snakke med foran den TV 2-sendte kampen tirsdag kl. 18.55.

Mandag stilte Braut Haaland på podiet til pressekonferanse i lag med manager Jesse Marsch i forkant av oppgjøret, der Braut Haaland måtte svare på rekke spørsmål til blant annet norske, engelske og østerrikske journalister.

– Vi kan gå til denne kampen uten særlig press. Vi har ingenting å tape. Vi vil gå ut der og nyte det, har ingenting å tape. Vi skal smile, kose oss. Det er den største kampen i karrieren min hittil, sier Braut Haaland.

Han legger ikke skjul på at han stortrives i sentrum av begivenhetene - spesielt med tanke på oppgaven som står foran ham.

– Det er nydelig, jeg elsker det. Det er en drøm. Jeg lever drømmen. Det er kamper som dette du drømmer om å spille. Jeg liker det, utdyper han.

Salzburg-trener Jesse Marsch virker trygg på at Braut Haaland takler at mye handler om ham før tirsdagen.

– Oppsummert har Erling ha taklet dette utrolig bra. Han lever i nåtiden og har fokus på seg selv, var konklusjonen til Marsch etter et langt svar om hvor sansen han har fokuset og innstillingen til nordmannen.



Liverpool må ha uavgjort

Utgangspunktet før tirsdagens storkamp er ganske enkelt: Salzburg må vinne for å ta seg videre i Champions League. Liverpool må på sin side ha uavgjort for å være sikret avansement.

Etter all sannsynlighet ryker ett av lagene ut fra Champions League, siden Napoli på andreplass i gruppa trolig vinner hjemme mot Sander Berges Genk.

– Mange folk snakker om denne kampen og ønsker meg lykke til. Det er selvfølgelig en stor kamp. Men attityden vår er at vi skal gjøre det vi kan. Vi ser på dette som en mulighet. Vi går til denne kampen uten press på oss, sier manager Jesse Marsch.

Tirsdagens oppgjør har i lang tid vært utsolgt. Det betyr at over 30 000 personer vil være på plass under storkampen tirsdag kveld. Ifølge Salzburg-kjennere ligger billettprisen på svartebørsen på rundt 1500 euro - altså over 15 000 norske kroner.